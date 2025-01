Porto Alegre Começam as obras em novos trechos da estrutura de contenção no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dos 11 taludes desmoronados por temporais desde 2023, dois já foram reconstruídos. (Foto: Rafaela Redin/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre inicia na manhã desta segunda-feira (6) a reconstrução de nove dos 11 trechos do talude do Arroio Dilúvio que cederam entre julho de 2023 e maio do ano passado, devido a temporais. Os outros dois segmentos já foram recuperados. Taludes são as estruturas de contenção que evitam o desmoronamento das paredes laterais do canal, que cruza diversos bairros pela avenida Ipiranga.

As primeiras intervenções da nova série têm como ponto inicial a esquina da Ipiranga com a rua São Manoel (bairro Santa Cecília). Para a realização dos trabalhos é necessário o bloqueio de duas faixas da avenida nas imediações.

“O talude faz parte do canal de transporte de água”, explica o diretor-geral adjunto do Dmae, Darcy Nunes dos Santos. “É como se em uma rua tivéssemos a tubulação rompida, então é preciso realizar o conserto antes de melhorar o pavimento, que nesse caso é a ciclovia, interditada nos pontos de fragilidade.”

De acordo com a prefeitura, as obras de recuperação foram precedidas de um estudo desenvolvido ao longo de mais de um ano por técnicos do Departamento, em parceria com uma empresa privada. O objetivo é minimizar as chances de novos deslizamentos, por meio da construção de estruturas de contenção reforçadas e reaterro do talude, com materiais pré-selecionados.

A recuperação de cada trecho levará de quatro a seis meses para ser concluída. A expectativa é de término até o fim do ano, mediante investimentos que totalizam mais de R$ 8 milhões.

Trânsito

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), duas faixas da avenida Ipiranga serão bloqueadas no sentido Centro-Bairro, entre as ruas Bernardo Pires e São Manoel, para a reconstrução do primeiro trecho do talude.

A orientação é de que os motoristas antecipem os seus deslocamentos e utilizem vias alternativas – as avenidas Bento Gonçalves e Protásio Alves, por exemplo. Confira, a seguir, os trechos do talude que passarão por obras.

– Diante da concessionária automotiva da esquina da rua São Manoel.

– Em frente à empresa de energia elétrica nas imediações da rua Vicente da Fontoura.

– Diante do laboratório de análises clínicas próximo à rua Santana.

– Em frente a um restaurante próximo à rua Lício Cavalheiro.

– Diante de uma revendedora de veículos perto da rua Vicente da Fontoura.

– Em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar (hoje empreendimento imobiliário), próximo à rua Silva Só.

– Diante do Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

– Próximo à parada de ônibus do campus da PUCRS (sentido Centro-Bairro).

– Ainda na área junto à PUCRS, próximo à rua Professor Cristiano Fischer (sentido Centro-Bairro).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/comecam-as-obras-em-novos-trechos-da-estrutura-de-contencao-no-arroio-diluvio-em-porto-alegre/

Começam as obras em novos trechos da estrutura de contenção no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

2025-01-05