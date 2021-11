Rio Grande do Sul Começam obras de pavimentação da ERS-506, em Ibirubá

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Serviços contam com aporte de R$ 7 milhões do Tesouro do Estado Foto: Divulgação Daer Serviços contam com aporte de R$ 7 milhões do Tesouro do Estado. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

O governo do Estado liberou R$ 7,3 milhões para a realização de obras nos três quilômetros iniciais da ERS-506, que liga Ibirubá a Santa Barbará do Sul, a partir do entroncamento com a ERS-223.

Executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) –, os serviços já começaram e integram o Plano de Obras 2021–2022.

“Estamos dando nossa contribuição para tirar do papel demandas aguardadas há mais de 20 anos pela sociedade”, afirma o secretário Juvir Costella, titular da Selt. “Com o Plano de Obras, avançaremos na pavimentação de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais que impulsionarão a economia das comunidades do nosso interior, beneficiando o transporte da produção agrícola e atraindo investimentos”, acrescenta.

Conforme o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as intervenções na ERS-506 estão concentradas em Ibirubá, em direção à localidade de Alfredo Brenner. “No momento, as equipes realizam a limpeza do trecho e o preparo do terreno, para que possamos avançar com a terraplenagem e a construção dos bueiros. Após, implantaremos as camadas do pavimento”, detalha.

No total, o Estado vai investir R$ 851 milhões em obras de pavimentação na malha rodoviária, abrangendo 526 quilômetros de estradas – entre ligações regionais e acessos municipais.

