Começou o 33° Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

"Um evento como este respeita nossa cultura e nossa tradição, e também movimenta a economia", disse Leite. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini "Um evento como este respeita nossa cultura e nossa tradição, e também movimenta a economia", disse Leite. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador gaúcho, Eduardo Leite, participou, na manhã deste sábado (1°), da abertura do 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, considerada a maior festa tradicionalista gaúcha e um dos maiores rodeios da América Latina.

Promovido pelo CTG Porteira do Rio Grande, o evento ocorre até o dia 9 deste mês, no parque Nicanor Kramer da Luz, em Vacaria. O destaque deste sábado foi o desfile temático, além da presença do governador, que marcou a abertura do rodeio.

“Sei que não é fácil sustentar um evento como este, ainda mais com a história que representa. Então os parabenizo pelo feito do voluntariado, dos tradicionalistas e do Executivo municipal. Um evento como este respeita nossa cultura e nossa tradição, e também movimenta a economia, trazendo visitantes de fora e estimulando o comércio”, afirmou Leite.

O governador foi recebido na porteira do parque pelo patrão do CTG Porteira do Rio Grande, Elvio Guagnini Rossi. O patrão, o presidente da Assembleia, deputado Luís Augusto Lara, e o prefeito de Vacaria, Amadeu Boeira, também fizeram pronunciamentos na abertura.

Leite aproveitou para falar da modernização da estrutura do funcionalismo público estadual, considerando que, nesta semana, a Assembleia Legislativa aprovou sete dos oito projetos que compõem a Reforma RS. “Essa ocasião coloca na vitrine nossa tradição. Não há oposição entre tradição e renovação. Estamos tendo coragem de buscar o novo, modernizar o Estado e devolver a pujança ao nosso Rio Grande”, celebrou.

Durante a programação do rodeio, 10 mil competidores participarão em modalidades artísticas e campeiras – como danças tradicionais, laço e gineteada, – e do 9° Rodeio Crioulo Nacional do Alvorecer Tradicionalista. O evento contará, ainda, com a participação de 89 invernadas artísticas.

Os cavaleiros começaram a chegar à cidade na sexta-feira (31). Ao todo, ocorreram 10 cavalgadas em direção a Vacaria. Participantes de outros Estados também rumaram ao município.

Esta é a primeira vez que a sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) se desloca para o rodeio, decisão tomada pela recém-empossada presidente do MTG, Gilda Galeazzi – também a primeira mulher a ocupar o cargo. O galpão vai funcionar nos fundos da concha acústica, área onde os artistas costumam acampar.

