Economia Comércio gaúcho deve ter o melhor Natal dos últimos três anos em volume de vendas

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A expectativa da FCDL-RS é de que a data movimente mais de R$ 5,4 bilhões no comércio gaúcho Foto: Divulgação A expectativa da FCDL-RS é de que a data movimente mais de R$ 5,4 bilhões no comércio gaúcho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O comércio gaúcho á o melhor dos últimos três anos em volume de vendas em 2022, de acordo com estimativa da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul).

A expectativa da entidade é de que a data tenha um incremento de até 10% na comparação com 2021 e movimente cerca de R$ 5,4 bilhões no setor.

“Contribuem para essa boa expectativa fatores como a normalização da circulação dos consumidores nas lojas, a evolução dos indicadores de empregos, com mais pessoas trabalhando e obtendo renda, o pagamento do 13º salário para funcionários públicos e da iniciativa privada e a desaceleração da inflação, que deve fechar 2022 abaixo de 6,5%. E um aspecto fundamental que favorece o consumo é a desoneração das alíquotas de ICMS, que reduziu custos e preços de forma geral no Rio Grande do Sul. Esperamos que isso seja mantido para o próximo ano e que não aconteça aumento das alíquotas do tributo”, afirmou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente afirmou que as vendas poderiam ser ainda maiores caso o crédito não estivesse encarecido e as famílias tivessem menor comprometimento da sua renda com dívidas. De acordo com ele, isso acaba inibindo o consumo de bens com maior valor agregado e direciona as compras para artigos mais populares.

Em função desses fatores, a expectativa é de que o valor médio dos presentes neste Natal seja de R$ 180. Os produtos mais procurados devem ser aqueles que tradicionalmente são buscados pelos consumidores, como roupas, calçados, produtos de beleza e perfumaria para os adultos e brinquedos para as crianças. Hiper e supermercados também devem bom movimento em função das celebrações familiares.

“É fundamental que os lojistas estimulem o clima natalino, fazendo uma decoração que atraia os clientes. Vale o investimento em adornos de bem chamativos, pois isso ajuda a despertar o interesse do consumidor. Mesmo no site ou nas redes sociais, também é possível utilizar itens que remetam ao período”, destacou Koch.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia