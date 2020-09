Geral Comício de Donald Trump em lago no Texas termina com naufrágio de quatro barcos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mais de uma dezena de pessoas foram salvas pelos bombeiros. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promoveu no último sábado (5) um comício no Lago Travis, no Texas, para promover sua campanha à reeleição à Casa Branca. O evento quase terminou com uma tragédia: quatro barcos de apoiadores do republicano afundaram, mas todos seus tripulantes foram resgatados, segundo o jornal The New York Times.

O porta-voz do serviço de segurança do Condado de Travis, Kristen Dark, disse que por volta do meio-dia (no horário local) começou a receber muitas ligações reportando problemas nos barcos que acompanhavam a Trump Boat Parade.

Não houve informação oficial sobre o número de apoiadores de Trump resgatados, mas o serviço de segurança contabilizava mais de uma dezena de pessoas salvas pelos bombeiros. “Nós tivemos um número excepcional de barcos no lago hoje. Quando todos começaram a se mover ao mesmo tempo, isso gerou ondas significativas”, explicou Dark ao The New York Times.

Segundo Steve Salinas, que organizou o evento pelo Facebook, a água estava bastante agitada. “Uma vez que há tantos barcos no lago, a mãe natureza faz seus próprios planos”, disse ele ao The New York Times. Ele afirma que havia no comício embarcações de até 18 metros de comprimento.

Tropas americanas

Donald Trump novamente defendeu seu apoio às tropas americanas no domingo após relatos de que ele havia menosprezado soldados americanos mortos na Europa e se recusado a visitar um cemitério americano durante viagem à França em 2018.

A revista Atlantic relatou na quinta-feira que Trump se referiu aos fuzileiros navais enterrados em um cemitério americano perto de Paris como “perdedores” e se recusou a visitar seus túmulos em novembro de 2018 por causa da preocupação de que a chuva naquele dia bagunçasse seu cabelo, um relato que o presidente negou.

A Bloomberg informou no domingo que Trump posteriormente passou o tempo livre selecionando obras de arte para remover da residência do embaixador dos EUA e enviar de volta para a Casa Branca.

Representantes da Casa Branca não comentaram imediatamente o relato da Bloomberg, que citava várias pessoas familiarizadas com o episódio. A Reuters não conseguiu confirmar a informação.

Trump, um republicano que busca a reeleição em parte com base no seu apoio vocal aos militares dos EUA, criticou os democratas e a mídia no domingo, tuitando: “Eles dirão qualquer coisa, como suas recentes mentiras sobre mim e os militares, e esperem que cole… Mas #MAGA entendeu! “, referindo-se a seus apoiadores que apoiam seu slogan “Make America Great Again” (faça os EUA grandes de novo).

O ex-vice-presidente democrata Joe Biden, que está desafiando Trump na eleição presidencial de 3 de novembro, chamou os comentários de Trump sobre os soldados mortos de “uma vergonha”, se forem verdade. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral