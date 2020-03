Esporte Comitê Olímpico Internacional diz que atletas mantêm vagas para os Jogos Olímpicos em 2021

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Jogos olímpicos: datas das competições seguem indefinidas. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Jogos olímpicos: datas das competições seguem indefinidas. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, confirmou neste sábado (28), que os atletas que já haviam conquistado a classificação para os Jogos Olímpicos em 2020 estão automaticamente com as respectivas vagas asseguradas para 2021.

“Está claro que os atletas que se qualificaram para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 permanecem qualificados. Isso é uma consequência do fato de que esses Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, em acordo com o Japão, continuarão sendo os Jogos da XXXII Olimpíada” – afirmou o presidente do COI.

O comitê estima que 11 mil atletas de 204 países disputem os Jogos Olímpicos, e desse total 53% já garantiram suas vagas. O Brasil já tem assegurado 178 atletas no evento entre as modalidades coletivas e individuais. Previstos para este ano, os Jogos Olímpicos foram transferidos para 2021 em razão da pandemia do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário