Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Em Porto Alegre, cometa poderá ser observado melhor no próximo domingo. (Foto: Dan Bartlett)

O cometa C/2022 E3 (ZTF) passará pela Terra depois de 50 mil anos desde a sua última aparição. No Brasil e em todo Hemisfério Sul ele será visível a partir do dia 1° de fevereiro e deve permanecer localizável no céu até o dia 10.

Em Porto Alegre e a região Sul, o cometa será melhor observado a partir da noite de domingo (5), quando deve atingir 13º de elevação na direção norte e estará facilmente localizável ao lado da estrela Capela, a mais brilhante nesta direção do céu. A previsão é do astrônomo Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA), membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON).

Descoberta

O cometa C/2022 E3 foi descoberto em 2 de março de 2022, por astrônomos usando a câmera de pesquisa de campo amplo do Zwicky Transient Facility, no Observatório Palomar no condado de San Diego, na Califórnia. E fez sua maior aproximação do Sol em 12 de janeiro, de acordo com a Nasa. O cometa tem uma órbita ao redor do Sol que passa pelos confins do sistema solar, razão pela qual demorou tanto para passar pela Terra novamente, de acordo com a The Planetary Society.

À medida que o cometa se aproxima da Terra, os observadores poderão identificá-lo como uma mancha verde fraca perto da brilhante estrela Polar, também chamada de Estrela do Norte, e deve ser visível no início da noite.

Segundo a Nasa, o cometa está visível no céu da manhã para observadores do hemisfério norte durante a maior parte de janeiro e para observadores do hemisfério sul no início de fevereiro.

Dependendo de seu brilho nas próximas semanas, o C/2022 E3 (ZTF) pode até ser visível a olho nu em céus escuros no final de janeiro.

O cometa pode ser distinguido das estrelas por suas caudas de poeira e partículas energizadas, bem como pela nuvem verde brilhante que o envolve. A nuvem é um envelope que se forma ao redor de um cometa quando ele passa perto do Sol, fazendo com que seu gelo se sublime, ou se transforme diretamente em gás. Isso faz com que o cometa pareça embaçado quando visto através de telescópios.

Era do gelo

A observação do C/2022 E3 (ZTF) tem tudo para ser um momento muito especial, principalmente em razão de seu longo período de órbita solar. Segundo o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, esse trajeto dura cerca de 50 mil anos, de modo que a última vez que ele passou tão perto da Terra foi no Paleolítico Superior.

Isso quer dizer que a oportunidade mais recente que os humanos tiveram de observá-lo foi durante a última Era do Gelo. Nessa época, os últimos neandertais ainda estavam vivos, já que eles foram extintos cerca de 10 mil anos após o último perigeu, quando os primeiros homo sapiens estavam surgindo.

