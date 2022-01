Tecnologia Como adicionar ou mudar a data de nascimento no Instagram

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

O processo para adicionar a data de nascimento pode ser feito todo pelo Instagram. (Foto: Reprodução)

Se você deseja adicionar ou atualizar a sua data de nascimento no Instagram, saiba que existem dois caminhos que você pode seguir para fazer a mudança: pelo Facebook que já atualiza automaticamente o perfil do Instagram, ou entrando pela própria rede social, no passo a passo abaixo. Então, veja como adicionar ou mudar a data de nascimento no Instagram.

Tempo necessário: 3 minutos

O processo para adicionar a data de nascimento pode ser feito todo pelo Instagram, seguindo esses passos: Abra o app no seu celular e vá para o perfil; Clique em “Editar perfil”; No botão abaixo da bio, clique em “Editar perfil”; Clique em “Configurações de informações pessoais”; Na última opção que aparece, em azul, clique em “Configurações de informações pessoais”; Clique em “Data de nascimento”; Na última opção, clique em “Data de nascimento”. Na janela seguinte, selecione a sua data de nascimento e clique no botão de “check”, em azul, no canto direito superior, e pronto.

E como apenas alterar a data de nascimento?

O caminho é praticamente o mesmo, com exceção do final, já que a mudança não pode ser feita pelo app do Instagram, mas apenas pelo Facebook: Abra o app e acesse o perfil; Vá em “Editar perfil”; No botão abaixo da bio do seu perfil, clique em “Editar perfil”; Selecione a opção “Configurações de informações pessoais”; Em azul na tela, clique em “Configurações de informações pessoais”; Clique em “Data de Nascimento” ou em “Atualizar no Facebook”; As duas opções te levará para a página de atualização de data de nascimento no Facebook. Para isso, é necessário fazer login.

Consigo fazer pelo computador?

É possível alterar a data pelo Facebook no computador, mas o Instagram não oferece essa opção no desktop.

Posso excluir a minha data de nascimento do Instagram?

Não. Após adicionar a data de nascimento, ela não poderá mais ser removida, mas também não é compartilhada com outras pessoas no Instagram.

Como postar foto inteira

Se tirou uma foto incrível, mas ela não cabe quando vai postar, não tem problema. Confira aqui como postar uma foto inteira no Instagram. Existem alguns aplicativos que ajustam a foto para que caiba na rede social e servem como complemento caso deseje embelezar a foto antes de postar.

Siga os seguintes passos para postar uma foto inteira no Instagram (Android | iOS): No feed, ou em seu perfil, clique no ícone de + no canto superior; Escolha “Publicar” e selecione a foto em sua galeria; Clique no ícone “<>” no canto inferior esquerdo e a imagem automaticamente se ajustará; Depois disso basta editar como preferir e postar.

O usuário, se preferir, pode realizar a ação de forma manual, fazendo movimento de pinça na imagem até que fique inteira no post, mas para ficar perfeito é melhor usar o ícone.

