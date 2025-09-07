Brasil Como consultar benefícios do INSS pelo CPF

O caminho principal é o Meu INSS (app no celular ou versão web). Entre com CPF e senha da conta gov.br; se não tiver senha, dá para criar ou recuperar na hora. (Foto: ABr)

O acesso às informações do seu benefício ficou simples e seguro. Com o CPF, você consulta a situação do benefício, extratos de pagamento, calendário, perícias e pedidos tanto pelo aplicativo quanto pelo site do Meu INSS, além da Central 135. Para quem organiza o orçamento com o dinheiro do INSS, saber onde ver valores, datas e eventuais pendências evita sustos, filas e intermediários. A seguir, um passo a passo claro e atualizado para você fazer tudo sem sair de casa.

Onde e como consultar

O caminho principal é o Meu INSS (app no celular ou versão web). Entre com CPF e senha da conta gov.br; se não tiver senha, dá para criar ou recuperar na hora. Após o login, use a busca da própria plataforma e acesse serviços como “Extrato de Pagamento”, “Meus Benefícios”, “Consultar Pedidos”, “Carta de Concessão” e “Extrato de Contribuição (CNIS)”. Quem preferir atendimento por voz pode ligar para a Central 135 com o CPF em mãos; o sistema confirma dados e informa situação do benefício, datas de depósito e protocolos de atendimento.

Passo a passo no Meu INSS

Abra o Meu INSS, toque em “Entrar com gov.br”, informe CPF e senha e autorize o uso dos seus dados. Na tela inicial, digite o nome do serviço na barra de pesquisa: para ver valores e datas, escolha “Extrato de Pagamento”; para acompanhar análises, entre em “Consultar Pedidos”; para conferir dados do seu benefício, use “Meus Benefícios”; se precisar comprovar renda, baixe a “Carta de Concessão”. Em poucos toques, você visualiza o histórico, o banco de recebimento e o próximo crédito. Se aparecer alguma pendência (“Cumprir exigência”), basta seguir as instruções na própria plataforma e anexar documentos quando solicitado.

Esqueci a senha ou não consigo entrar

Use “Esqueci minha senha” na tela do gov.br para redefinir por e-mail, SMS, internet banking de bancos credenciados ou validação facial. Mantenha telefone, e-mail e endereço atualizados para receber alerta e evitar bloqueios. Se precisar, peça ajuda ligando 135.

Consulta pelo telefone 135

A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Tenha o CPF e confirme seus dados. O atendente informa a situação do benefício, datas de pagamento, protocolos e orienta sobre exigências. Anote o número de protocolo para acompanhar depois no Meu INSS.

Segurança: o que não fazer

O INSS não pede senha do gov.br, não envia links por WhatsApp e não solicita depósitos para liberar valores. Desconfie de ofertas de “adiantamento”, “limpeza de cadastro” ou cobrança para serviços gratuitos no Meu INSS e no 135. Em caso de dúvida, confirme sempre nos canais oficiais. Com informações do portal O Dia.

