Buffon durante sorteio da Champions League. (Foto: AFP)

A partir desta temporada, a Uefa estreia um novo modelo para as competições entre clubes (Champions League, Europa League e Conference League), em que mescla o tradicional mata-mata com os pontos corridos – adotado nas ligas nacionais. A nova Liga dos Campeões tem algumas particularidades em relação a anos anteriores.

Começando pelo sorteio, ocorrido nessa quinta-feira (29). “O primeiro passo do sorteio ainda é físico. Alguém vai tirar uma bolinha de um pote. No entanto, temos agora 36 equipes, que precisam de oito adversários sorteados cada. Teríamos de preparar bolinhas para todos os possíveis adversários, teria demorado muito tempo. Sortearemos o nome de cada equipe com uma bolinha e seus adversários serão selecionados aleatoriamente pelo computador”, conta Stéphane Anselmo, responsável pelo desenvolvimento estratégico, da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), em comunicado.

Outra particularidade é número de clubes: até a última temporada, 32 equipes se classificavam para a fase de grupos; em 2024/2025, serão 36 equipes na primeira fase, similar ao formato de “pontos corridos”. Há quatro potes de cabeças de chave separados com nove equipes determinadas através do coeficiente do ranking da Uefa. Todos os clubes serão sorteados manualmente, e, logo após a escolha de um deles, o computador decidirá aleatoriamente os oito adversários desta equipe.

O processo de definição acontecerá até que os 36 clubes da fase de liga tenham seus oito jogos encaixados. O software sorteará as equipes para enfrentarem duas outras de cada pote, sendo quatro jogos em casa e quatro fora.

A Uefa afirma que, se a separação fosse feita manualmente, seria necessário o uso de mil bolas distribuídas em 36 tigelas no palco, e o computador é uma forma de simplificar o processo.

Apesar da entidade estar envolvida, a inteligência foi fornecida oficialmente pela AE Live, nomeados parceiros da Uefa em setembro de 2023 para o desenvolvimento e o teste dos computadores em todos os seguintes sorteios da organização. Já o novo formato do sorteio foi revisado pela Ernst & Young, uma auditoria externa focada no assunto e no cumprimento de leis e regras.

Vale lembrar que não há muitos riscos associados ao uso do software. O mais pertinente deles é que, no palco, quando o botão for pressionado para sortear as equipes, a tecnologia não funcione. Porém, de qualquer forma, a Uefa terá backups prontos caso o computador falhe e outras medidas de contingência já estão em vigor para o sucesso do evento.

Tabela de jogos

Os oito adversários de cada um dos 36 participantes desta fase inicial do torneio continental foram definidos nessa quinta-feira (29), em procedimento realizado no Principado de Mônaco. A tabela completa de jogos, por sua vez, será divulgada pela Uefa no próximo sábado (31), de forma que não haja conflitos com o calendário da Europa League e da Conference League. Quando o calendário for divulgado, cada time saberá exatamente a ordem de seus jogos dentro e fora de casa na fase de liga, que servirá como qualificatório para os mata-matas.

