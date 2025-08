Rio Grande do Sul Companhia Nacional de Abastecimento alerta para novo golpe, desta vez no RS

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Estelionatários têm procurado vítimas de enchentes para pedir dados e "taxa de liberação" de cestas básicas. (Foto: Freepik)

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) alerta para uma nova modalidade de fraude, desta vez no Rio Grande do Sul. Passando-se por funcionários da empresa, golpistas batem à porta de famílias atingidas por enchentes, solicitando dados de suposta confirmação cadastral e pagamento de taxa para recebimento de cestas básicas e de remédios.

A estatal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) esclarece que não realiza qualquer tipo de ação cadastral ou cobrança para a realização de doações: “O acesso aos programas executados pela Companhia, quando exige cadastro, é feito diretamente pelo próprio beneficiário por meio dos canais oficiais da Conab ou do governo federal. Todas as ações são realizadas com transparência, respaldo legal e sem qualquer custo aos participantes”.

Reforça, ainda, que em caso de abordagem suspeita, nenhum dado deve ser repassado ou qualquer pagamento, de qualquer natureza: “Orientamos que os órgãos competentes sejam procurados para que se faça um registro de ocorrência. Também é indicado que a vítima entre em contato com a Conab, por meio dos canais oficiais da estatal, para notificar o caso”.

No alerta, assinado pelo presidente da empresa estatal, o gaúcho Edegar Pretto, também é chamada a atenção para o aumento de tentativas de golpe envolvendo o nome da instituição, em diferentes regiões do País. “A Conab reitera seu compromisso com a transparência, integridade e segurança das ações que desenvolve e permanece à disposição para prestar esclarecimentos adicionais”, finaliza.

Para esclarecimento de dúvidas ou envio de denúncias, o telefone é (61) 3403-4575. Também é disponibilizado um e-mail: ouvidoria@conab.gov.br

(Marcello Campos)

