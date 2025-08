Rio Grande do Sul Falta menos de um mês: Parque de Esteio recebe melhorias estruturais para a 48ª Expointer

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro. (Foto: Fernando Dias/Seapi)

A menos de um mês para a 48ª Expointer, o governo gaúcho realiza uma série de melhorias estruturais no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), sede do evento, marcado para o período de 30 de agosto a 7 de setembro. No foco dos trabalhos estão maiores conforto, segurança e acessibilidade ao público e expositores.

Com o slogan “Nosso futuro tem raízes fortes”, a maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina terá diversas novidades. Isso inclui desde a pavimentação de vias internas à criação de novos espaços de convivência, como a “Rua do Chimarrão”.

O titular da Secretario da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, destaca o empenho do governo em fortalecer a Expointer como uma vitrine do agro gaúcho:

“As melhorias que estamos promovendo no Parque Assis Brasil vão muito além da estrutura física. Elas reforçam nosso compromisso a cada ano, tanto com os produtores rurais como com os visitantes. Queremos proporcionar uma feira ainda mais acolhedora, moderna e eficiente, que valorize as nossas tradições e estimule o futuro da produção agrícola”.

Asfalto e mobilidade

Uma das melhorias é a pavimentação da rua do Portão 7 (na avenida Celina Chaves Kroeff), que recebeu novo revestimento asfáltico em toda sua extensão, em uma parceria com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). As obras, realizadas em cerca de 25 dias, somam em torno de 1 quilômetro de extensão. A iniciativa busca facilitar o fluxo de pedestres.

Além disso, o estacionamento interno está sendo ampliado para atender à crescente demanda de veículos durante a feira. Com uma área total de 141 hectares, o Parque Assis Brasil busca, com essa ampliação, melhorar a mobilidade e o fluxo de entrada e saída de visitantes e veículos.

Outro avanço importante é a retirada de fios inutilizados em toda a área do parque, ação que contribui para a segurança e a estética do ambiente. De acorcdo com o diretor de eventos do Parque Assis Brasil, Carlos Eduardo Santana, a limpeza da rede elétrica teve início logo após a edição da Expointer de 2024:

“Observamos com frequência, em muitos municípios, a poluição visual causada pela quantidade excessiva de fios, especialmente de internet, nos postes. Aqui dentro não era diferente. Por isso, desde a última Expointer, temos nos dedicado a aprimorar a experiência visual dos visitantes da feira”.

A intervenção já resultou na retirada de uma carga equivalente à de um caminhão de fios soltos. “É notável a remoção de grande quantidade de materiais dos postes, evidenciando nosso compromisso com a organização e a administração do parque”, completa.

“Rua do Chimarrão” e jardim japonês

Dentre as novidades está também a construção do Boulevard, que contará com a “Rua do Chimarrão”, novo espaço voltado à circulação e ao convívio dos visitantes. O local também contará com a construção de dois novos banheiros. Além disso, outras oito estruturas de banheiros já existentes no parque estão sendo totalmente reformados, uma demanda antiga dos frequentadores.

Em frente ao Boulevard, no corredor por onde circulam os visitantes que entram e saem pelo portão principal, está sendo implantado um florido jardim japonês, atualmente em fase final de execução. O espaço foi projetado para oferecer um ambiente agradável e acolhedor ao público.

As obras fazem parte do esforço de modernização e ampliação da infraestrutura local. O objetivo é melhorar as condições de higiene, conforto e acessibilidade. “Estamos preparando o parque com muito carinho, com foco em oferecer uma Expointer cada vez melhor, mais organizada, segura e com infraestrutura moderna”, reforça Carlos Eduardo Santana.

(Marcello Campos)

