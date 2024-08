Brasil Compra de mansão e casamento com brasileira: veja como mafiosos italianos criaram rede de lavagem de dinheiro no Brasil

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Esquema criminoso investiu pelo menos que R$ 300 milhões em propriedades no Rio Grande do Norte. (Foto: Reprodução)

Uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Brasil em conjunto com a Procuradoria de Palermo, da Itália, apontou que a máfia siciliana Cosa Nostra, uma das organizações criminosas mais famosas em todo o mundo, articulou um esquema para lavar no Rio Grande do Norte recursos obtidos com atividades ilícitas no país europeu.

O inquérito instaurado há cerca de dois anos mostra que italianos investiram pelo menos R$ 300 milhões em mais de 20 propriedades, como terrenos, mansões e imóveis comerciais, no estado.

Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos aqui podem superar 500 milhões de euros, em valores atuais, mais de R$ 3 bilhões.

De acordo com o procurador da República Fernando Rocha de Andrade, coordenador Equipe Conjunta de Investigação (ECI), após migrarem, os criminosos criaram laços profissionais e pessoais.

“As máfias em geral têm um perfil violento e sanguinário. No entanto, esse braço atuava sobretudo no crescimento econômico dessa organização criminosa, mais especificamente na lavagem de dinheiro de origem ilegal. Então, a partir do monitoramento dessas pessoas, vimos que elas estabeleceram vínculos, se relacionando bem, justamente para comprar e vender esses imóveis, e até um deles se casou com uma brasileira.”

Andrade destacou ainda que as evidências coletadas até o momento indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos.

Na manhã dessa terça-feira (13), com o apoio da Polícia Federal, chamada para auxiliar as equipes do Ministério Público, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreensão, em três Estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.

Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais se encontram no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal.

Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores. Como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justiça Federal também autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas.

