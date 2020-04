Rio Grande do Sul Compras para a área da saúde estão entre os destaques da Agenda Celic

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

A compra de materiais, vestuários e equipamentos solicitados pela Secretaria Estadual da Saúde está entre os destaques. (Foto: Divulgação/SES)

A semana mais curta em razão do Dia do Trabalho (sexta-feira, 1º de maio) contará com 18 certames realizados pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações). A compra de materiais, vestuários e equipamentos solicitados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) está entre os destaques das licitações previstas, que contemplam ainda diversos órgãos e secretarias do governo estadual.

Além das demandas da SES, entre 27 e 30 de abril serão feitas licitações para registro de preços para fornecimento de equipamentos e materiais para construção civil, materiais gráficos e equipamentos de manutenção em geral. A contratação de serviços terceirizados para reativação da Estação de Tratamento de Esgoto da Penitenciária Estadual de Três Passos também está entre os certames agendados.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações promovidas pelo governo do Rio Grande do Sul e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Para mais detalhes sobre cada processo, acesse o site www.celic.rs.gov.br e informe o número do edital ou do processo. A Celic é vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão).

