Porto Alegre Pessoas com deficiência e vulneráveis têm acesso a cursos gratuitos

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Foto: Todos os cursos são na modalidade EaD, em horários de estudo flexíveis.

A Prefeitura de Porto Alegre irá promover a qualificação profissional de pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social através de cursos de informática gratuitos à distância. A iniciativa é resultado de parceria firmada entre a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), a Dell Technologies, o Lead (Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), a UECE (Universidade Estadual do Ceará) e o Idesco (Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento). O termo de cooperação foi publicado sexta-feira (24) no Diário Oficial do Município.

Para o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, a inserção no mercado de trabalho é um dos mais importantes passos para a inclusão de todos. “Essa parceria possibilita mais uma ferramenta neste sentido, especialmente no período pós-pandemia, quando a qualificação será ainda mais necessária”, destaca o secretário.

Serão oferecidas 500 vagas para o Programa de Qualificação Acessível – Profissional em Tecnologia. A plataforma é totalmente acessível e foi prospectada pela Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da SMDSE. “A garantia de emprego para PCDs existe por lei de cotas, precisamos do cidadão com conhecimento para assumir estas vagas”, constata o diretor de Acessibilidade, Jorge Brasil.

Ao todo, serão disponibilizados 13 cursos com acesso integral dos conteúdos por pessoas com e sem deficiência. Para a diretora de Relações Governamentais da Dell Technologies, Rosana Galvão, é importante trabalhar em cooperação. “Parcerias como essa têm objetivo principal de criar mais oportunidades para que, por meio da tecnologia, esses grupos tenham condições de capacitação e, assim, acesso e competitividade no mercado de trabalho”, comenta.

Todos os cursos são na modalidade EaD, em horários de estudo flexíveis, com tutorial para pessoas com deficiência pela plataforma Dell Accessible Learning. Em breve, será disponibilizado um link para as inscrições, que começam no dia 4 de maio. As aulas têm início no dia 15 de junho.

