Porto Alegre Concerto inédito celebra nesta quinta-feira os 40 anos da Orquestra Theatro São Pedro, de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Evento reúne o atual maestro da instituição e seus três antecessores. (Foto: Vitoria Proença/Divulgação)

Na noite desta quinta-feira (10), data em que completa seus 40 anos de atividades ininterruptas, a Orquestra Theatro São Pedro apresenta em Porto Alegre um concerto inédito, reunindo o atual maestro da instituição e seus três antecessores. São eles Evandro Matté, à frente do conjunto desde 2018, e os convidados especiais Antonio Carlos Borges-Cunha, Lutero Rodrigues e Fredi Gerling.

O encerramento do espetáculo terá como solista Cristian Budu, oriundo de Diadema (SP) e um dos maiores nomes brasileiros do piano erudito na atualidade, interpretando o “Concerto para Piano”, do norueguês Edvard Grieg (1843-1907). “Ele já rodou o mundo, apresentando-se em grandes salas de concerto”, ressalta o texto de divulgação.

Críticos especializados o apontam, ainda, como autor do maior feito de um pianista brasileiro nas últimas três décadas: ter vencido o prestigioso Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, na Suíça.

Com uma hora de duração, o espetáculo musical faz parte da programação inaugural do Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, do complexo do TSP. Outras informações estão disponíveis em orquestratsp.com.br.

Ospa

Já a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta às 20h desta sexta-feira (11) o concerto “Mozart e Haydn”, com peças dos dois compositores icônicos. Os músicos serão acompanhados pela fagotista argentina Andrea Yurcic, que toca pela primeira vez na capital gaúcha. A regência é do maestro Carlos Moreno. No repertório, “Concerto para Fagote e Orquestra”, “As Bodas de Fígaro” e “Sinfonia Nº 94 em Sol Maior”.

A venda de ingressos é realizada por meio da plataforma especializada sympla.com.br. O concerto terá medidas de acessibilidade no local (ao lado do Centro Administrativo do Estado, no bairro Praia de Belas). Para quem não puder comparecer, uma opção é acompanhar o evento – gratuitamente – através de transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no site de vídeos youtube.com. Saiba mais em ospa.rs.gov.br.

Antes da apresentação, a partir das 19h, uma palestra do projeto “Notas de Concerto” trará mais informações sobre os artistas, o repertório e seus respectivos contextos. A atividade (incluída no preço do bilhete) terá no comando o jornalista e livreiro Milton Ribeiro, na Sala de Recitais da Casa da Ospa. O encontro está incluso no ingresso do concerto e também será possível assisti-lo no YouTube.

Contemporâneos e bons amigos, os austríacos Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Franz Joseph Haydn (1732-1809) compõem, ao lado do alemão Ludwig Von Beethoven (1770-1827), a “santíssima trindade” da música clássica. Ambos treinados por seus pais, eles demonstraram vocação para a música muito cedo e deixaram um imenso legado.

(Marcello Campos)

