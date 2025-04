Porto Alegre Automóvel é flagrado em Porto Alegre com mais de R$ 63 mil em multas

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Blitze têm sido intensificadas pela EPTC em diversos pontos da cidade. (Foto: Arquivo/EPTC)

Durante blitz realizada em Porto Alegre na manhã dessa quarta-feira (9), agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) flagraram um automóvel com R$ 63.195 em dívidas de trânsito. Trata-se de um Fiat Uno que trafegava pela rua Leopoldo Bier, bairro Azenha, e cujas pendências incluem o licenciamento vencido e 97 multas em atraso.

O carro foi retirado de circulação. Um detalhe curioso a respeito da pendência financeira é que o valor, nesse caso, permite a compra de outro veículo usado, do mesmo modelo – conforme as características (ano, conservação etc.), pode até sobrar dinheiro. Esse aspecto suscita dúvidas se o proprietário terá interesse em resgatar o bem apreendido.

A operação foi realizada em parceria com a Delegacia de Trânsito da Polícia Civil (DPTRAN), e abordou, ao todo, 36 veículos: destes, 33 foram autuados e oito acabaram recolhidos. Na mesma ocasião foi flagrada uma motocicleta com mais de R$ 38 mil em débitos acumulados, resultantes de 71 multas (63 das quais já vencidas).

Também foram identificados quatro condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, seis Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) foram recolhidos.

A EPTC tem intensificado as ações de fiscalização em diversos pontos da cidade. O objetivo é coibir infrações de trânsito e ampliar a segurança viária.

Mais infrações

À tarde, uma motoneta foi identificada com a placa adulterada durante uma blitz na Estrada Costa Gama, Zona Sul da cidade, configurando-se assim um crime de trânsito. O condutor foi detido no local e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil pelos agentes do 21º Batalhão de Polícia Miliar (BPM) que auxiliavam na operação.

Nessa ação foram abordados 23 veículos, sendo 16 autuados e cinco recolhidos, além de quatro CRLVs recolhidos. Além do condutor preso, também foram abordados quatro motoristas que não possuíam CNH ou estavam com o documento vencido ou bloqueado.

(Marcello Campos)

