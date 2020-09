Porto Alegre Prefeitura cancela concursos para professor e novo edital será publicado em até 30 dias

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Edital a ser publicado explicará procedimentos de inscrição e aproveitamento da taxa já paga. (Foto: Alex Rocha/PMPA/Arquivo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura cancelou os concursos públicos 605 a 612 para professor em diversas áreas do conhecimento. As listas homologadas de inscritos e demais atos dos certames também foram cancelados. O novo edital será publicado em até 30 dias. A informação está no Diário Oficial (Dopa) desta terça-feira (22).

Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição nesses concursos e tiveram sua inscrição homologada poderão requerer a devolução do valor integral pago. O prazo para solicitação do ressarcimento se estende desta quarta-feira (23) até 20 de janeiro de 2021. O novo edital explicará os procedimentos para inscrição e aproveitamento da taxa já paga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre