Show com Adriana Calcanhoto e documentário celebram os 30 anos da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Instituição é um dos principais espaços de cultura no Estado. (Foto: Solange Brum/Sedac)

Para marcar os 30 anos de atividades da CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana), em Porto Alegre, um documentário será lançado no site de vídeos Youtube a nas redes sociais às 20h desta quinta-feira (24), véspera da efeméride. Com 15 minutos de duração, o filme é assinado pela premiada diretora Mirela Kruel e tem roteiro de Théo Tajes. Também está prevista um show virtual com a cantora Adriana Calcanhoto.

Mirela recentemente dirigiu cenas documentais para a novela “Amor de Mãe”, da Rede Globo, e é diretora do longa-metragem “O Último Poema”, agraciado em 2015 com o prêmio de Melhor Documentário de Arte no Festival Internacional de Cinema de Bogotá (Colômbia).

Já a trilha sonora tem músicas dos gaúchos Bruno Kiefer e de Vitor Ramil, além de narração a cargo da atriz Mirna Spritzer, além de depoimentos de personagens que fizeram a história na instituição.

Dentre personalidades do meio artístico e da produção cultural, figuram a atriz e escritora Bruna Lombardi, amiga de (Mario Quintana), a secretária estadual da Cultura Beatriz Araujo e o arquiteto Flávio Kiefer, um dos responsáveis pela transformação do antigo Hotel Majestic em Casa de Cultura.

A AACCMQ (Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana) contribuiu com essa construção de memória, disponibilizando documentos e imagens de seu acervo e indicando nomes importantes na trajetória da instituição para as entrevistas. É o caso de Carlos Appel, primeiro secretário estadual da Cultura, instituição da qual a CCMQ faz parte.

“Celebrar o marco com essa programação é valorizar a memória da instituição e o público que frequenta o espaço”, comenta o atual diretor da instituição, Diego Groisman. “É uma forma de acessar a casa neste momento de distanciamento social.”

Adriana Calcanhotto

Na sexta-feira (25), dia do aniversário da CCMQ, está marcada para as 20h uma edição especial do projeto “Casa Virtual”, com a cantora porto-alegrense Adriana Calcanhotto, radicada no Rio de Janeiro há três décadas. Também participa a colega Adriana Deffenti. A proposta do encontro é celebrar a música e a poesia, a partir das memórias afetivas de Adriana na capital gaúcha.

No repertório do show, canções consagradas e novidades do mais recente trabalho da cantora e compositora, realizado durante a quarentena. Adriana também fará leitura de poemas para homenagear Mario Quintana (1906-1994), patrono da Casa de Cultura e que morou no prédio nos tempos do Hotel Majestic.

A artista traz ainda para a Casa Virtual um pouco de seu envolvimento com a poesia portuguesa. Entusiasta do legado de Fernando Pessoa e de outros poetas lusitanos, ela é “embaixadora” da obra de Mário de Sá-Carneiro no Brasil. A programação será transmitida pelo perfil da CCMQ no Instagram (@ccmarioquintana).

(Marcello Campos)

