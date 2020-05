Esporte Confira a entrevista do jornalista Pedro Bial à Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Reprodução/Internet)

O jornalista Pedro Bial foi o convidado especial no programa Grenal Futebol Clube, da Rádio Grenal, na noite desta segunda-feira (11). Entre os assuntos abordados, o ex-apresentador do reality show Big Brother Brasil, falou sobre a situação do futebol e como vem sendo a rotina em meio à pandemia da Covid-19.

Ouça a entrevista na íntegra:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte