Confira cinco atrações das Maldivas, destino dos famosos na pandemia

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

País no Oceano Índico, que conta com mais de mil ilhas, tem atraído a atenção de celebridades. (Foto: Reprodução)

As Ilhas Maldivas são o destino da vez entre famosos durante a pandemia. De fato, não faltam atrações por lá: águas cristalinas, areia branca, bangalôs fincados em pleno oceano e fauna marinha abundante, entre outros. O ator Fábio Assunção foi um dos que estiveram lá para a sua lua de mel. Aliás, o país é um dos mais buscados por recém-casados. A cantora Anitta, no entanto, foi uma das “pioneiras” quando escolheu o lugar para férias já em março. Depois dela, outros seguiram o caminho, como o casal Gabriel Medina, surfista, e Yasmin Brunnet, modelo, e o diretor Jayme Monjardim. Não à toa, as Maldivas foram parar até entre os trending topics do Twitter.

As Maldivas reabriraram suas fronteiras em julho, depois de fechá-las em março por conta da pandemia do novo coronavírus. Para entrar no país hoje, viajantes devem apresentar um teste negativo para Covid-19 na chegada, feito até 72 horas antes da partida, e preencher dois formulários disponíveis em um site. Turistas também devem apresentar a comprovação de hospedagem e instalar o aplicativo de rastreamento de contatos Trace Ekee.

Não há voos diretos do Brasil até a capital do país, Malé, mas há três opções com conexão saindo de Guarulhos, em São Paulo. Pela Emirates, a parada é em Dubai. Se o trajeto for feito na Qatar Airlines, a conexão é em Doha. A Turkish faz o trajeto via Istambul. O hotéis costumam organizar o transporte a partir de Malé.

Mas, afinal, o que encanta tanto os turistas que chegam às Maldivas? Separamos a seguir cinco atrações desta nação no Oceano Índico composta por mais de mil ilhas de coral. Um deslumbre.

1. Mergulhar

Não precisa ser profissional para praticar a atividade, já que as águas cristalinas do local já dão uma visão da vida marinha a olho nu, ou apenas com snorkel. Por conta dos recifes de corais e da diversidade de fauna, a prática é muito famosa por lá. Dá para conhecer um navio naufragado e nadar com peixeis, arraias, tartarugas e até algumas espécies de tubarões que são comuns (e não perigosos), por exemplo. E para os mais animados, é possível ter aulas de mergulho (com cilindro), claro.

Infelizmente, também é uma das áreas onde são mais visíveis as consequências do aquecimento global, já que este ecossistema é um dos mais frágeis do planeta. Corais brancos estão morrendo por conta do aumento da temperatura da água.

2. Esportes aquáticos

Há diversas formas de curtir o Oceano índico que banha o local. Um dos passeios diferentes que dá para fazer por lá é com o Seabob, uma espécie de jet ski pequeno que mergulha. Outras atividades mais conhecidas incluem stand up paddle, caiaque, o próprio jet ski, wakeboard, parasail, fly board, entre outros, todos oferecidos por hotéis. Surfistas também são grandes frequentadores do país, que tem três grandes zonas de surfe: Atóis de Malé, Atóis Centrais e Atóis Externos. Para os iniciantes e menos experientes, hotéis e empresas locais oferecem aulas de surfe.

3. Hospedagem no meio da água

Os bangalôs fincados no meio do mar são quase símbolo das Maldivas. Em épocas de pandemia, eles são naturalmente as melhores escolhas, já que mantêm o distanciamento social entre os hóspedes. A maioria dos hotéis oferece esta opção por lá, afinal, nas ilhas, a maior atração é mesmo a beleza do mar. É comum que tenham piscina privativa e deck com acesso direto ao mar, para observação do pôr e do nascer do sol, atividades altamente recomendadas, ou apenas para um mergulho. O serviço de quarto também costuma ser servido em cada bangalô.

4. Bioluminescência

O fenômeno que ilumina as águas de azul néon acontece por conta da grande presença de fitoplânctons bioluminescentes que, em contato com o oxigênio, se “acendem”. O espetáculo não acontece em todas as praias das Maldivas: é comum nas ilhas do Raa Atoll, mas é possível agendar o passeio até lá.

5. Passeio de barco

São mais de mil ilhas e apenas 203 habitadas. Então, é provável que o viajante não chegue a conhecer todas elas. Mas dá para fazer passeios de barco ou lanchas para pontos mais remotos, como as praias do atol Raa ou as ruínas do antigo mosteiro budista de Kuruhinna Tharaagandu, localizado na ilha de Kaashidhoo, no Atol de Kaafu.

