Viagem e Turismo Saiba se viajar no fim do ano é seguro devido à pandemia

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

Opte por fazer essa viagem em um carro particular, onde apenas pessoas do seu convívio diário estarão presentes. (Foto: Reprodução)

Se você está pensando em pegar a estrada nos próximos meses para aproveitar as férias e as comemorações de final de ano, mas não sabe se viajar no fim de ano é seguro devido à pandemia, precisa acompanhar este artigo.

Depois de inúmeros casos de contágios e mortes, aparentemente os números de vítimas do coronavírus estão diminuindo no Brasil, o que tem trazido uma maior flexibilização nas regras de isolamento social em diversas cidades.

Com essa flexibilização, muitas pessoas começaram a cogitar a possibilidade de viajar no final do ano para visitar familiares e amigos e aproveitar as comemorações comuns dessa época. No entanto, as pessoas mais cautelosas estão se deparando com uma questão importante: será que viajar no fim do ano é seguro devido à pandemia?

Aqui você saberá quais são os critérios mais importantes a serem analisados na tomada dessa decisão e quais os meios de garantir uma maior segurança, caso você opte por fazer essa viagem. Acompanhe.

Como saber se viajar no fim do ano é seguro devido à pandemia?

A primeira coisa que você deve considerar para tomar a decisão de viajar no fim do ano é se existem pessoas muito próximas a você que fazem parte do grupo de risco. Se você convive diariamente com pessoas idosas, gestantes, ou que possuam doenças crônicas e pulmonares, talvez se expor a esse risco não seja a melhor escolha.

Outra questão importante a ser considerada é o destino da sua viagem, ou mesmo o seu local de origem. Se o índice de contágio for muito alto no local para onde você está pensando em ir, talvez seja melhor não se expor dessa maneira.

Esse cuidado também vale no caso do seu local de origem ser um grande polo de contágio, pois, neste caso, você correrá o risco de levar o vírus para uma outra região com menores números de casos, expondo outras pessoas ao contágio.

Além desses detalhes, é importante considerar como a viagem será feita. Tenha em mente que viagens de ônibus e avião, podem apresentar maiores chances de contágio. Por isso, se for possível, opte por fazer essa viagem em um carro particular, onde apenas pessoas do seu convívio diário estarão presentes.

Como garantir uma viagem segura durante a pandemia?

Agora que você já sabe o que considerar para decidir se viajar no fim do ano é seguro devido à pandemia, vale a pena se atentar a algumas dicas para garantir que essa viagem seja a mais segura possível.

Vá de carro e com cuidado

Como mencionado anteriormente, a melhor maneira de viajar com o mínimo de segurança durante essa pandemia é ir de carro. Não ter contato com estranhos é muito importante, por isso, além de ir em um veículo particular, evite fazer paradas longas em locais muito movimentados.

Tenha com quem contar

Fazer uma boa revisão no automóvel é fundamental para pegar a estrada, no entanto, ter com quem contar caso algum imprevisto aconteça também é muito importante e pode, inclusive, minimizar suas chances de contágio.

Para isso, você pode contar com uma cobertura de seguro de automóvel, que lhe enviará profissionais especializados e devidamente equipados para não expor ninguém, caso seja necessário.

Certifique-se apenas que a assistência técnica 24 horas do seguro auto esteja ativa. Na dúvida, fale com seu corretor.

Higiene em primeiro lugar

Além de estar sempre atento à lavagem das mãos, e ao uso do álcool em gel, é importante evitar o uso de talheres, louças e outros objetos que possam estar contaminados, durante a sua viagem. Prefira usar apenas itens pessoais, ou descartáveis que estejam embalados.

Tome cuidados preventivos com a saúde

Além de todos os cuidados mencionados anteriormente, como o uso do álcool em gel, e da máscara, que é obrigatória, verifique se o seu plano de saúde possui cobertura no seu destino.

Caso não, considere contar com um seguro viagem para você e seus companheiros de estrada. Isso garantirá a vocês atendimento médico de qualidade e cuidem da saúde durante a viagem, caso algum acidente aconteça.

Para quem ainda está se perguntando se viajar no fim do ano é seguro devido à pandemia, vale dizer que, se por qualquer motivo você considerar que não, então não viaje. Fique em casa, em segurança.

