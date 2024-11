Economia Confira dicas para aproveitar as promoções e comprar com segurança pela internet na Black Friday

27 de novembro de 2024

A Black Friday deste ano, que acontece nesta sexta-feira (29), promete aquecer o mercado de e-commerce no Brasil, com avanços tecnológicos e novas ferramentas para aprimorar a experiência de compra. No entanto, para garantir que as promoções sejam seguras e vantajosas, é essencial que tanto os consumidores quanto os lojistas sigam algumas dicas de segurança. Confira abaixo:

Para consumidores

– Escolha lojas confiáveis: antes de realizar uma compra, busque informações e pesquise sobre a loja. Sites como o Reclame Aqui e comentários nas redes sociais podem oferecer um panorama da reputação da empresa. Prefira e-commerces com boas avaliações e que já sejam conhecidos.

– Alertas ativos de ofertas confiáveis: configure alertas de ofertas em sites ou aplicativos de lojas confiáveis. Muitas lojas oficiais oferecem notificações para informar sobre promoções, ajudando você a evitar sites desconhecidos ou enganosos que prometem descontos irreais.

– Desconfie de descontos exagerados: descontos acima de 80% podem ser tentadores, mas também podem indicar uma oferta enganosa. Consulte os preços dos produtos em diferentes lojas e observe o histórico de preços para confirmar se o desconto é real.

– Confirme a política de trocas e devoluções: em períodos de alta demanda, como a Black Friday, algumas lojas podem ter políticas de troca e devolução diferentes. Antes de comprar, verifique as regras para trocas, devoluções e possíveis taxas associadas.

– Planeje a compra com antecedência: muitos sites iniciam promoções dias antes da Black Friday. Pesquisar os itens e marcas que você gostaria de adquirir anteriormente ajuda a organizar suas compras.

Para empresas

– Estoque e transparência nas ofertas: é importante verificar se o estoque está alinhado com as promoções a fim de evitar problemas de disponibilidade e controle dos pedidos. Além disso, as empresas devem ser transparentes quanto aos descontos oferecidos, detalhando as porcentagens reais para evitar o estigma de “Black Fraude” e fortalecer a confiança do consumidor.

– Ferramentas de detecção de fraude: use softwares especializados que identificam comportamentos suspeitos, como tentativas de múltiplas compras em curto intervalo ou pagamentos feitos de dispositivos não selecionados. O próprio Google já traz essa opção no navegador, isso ajuda a proteger a empresa e os consumidores de tentativas de golpes.

– Atenção na oferta, mas também nas entregas: estabeleça parcerias com empresas de logística confiáveis ​​e garanta que o estoque esteja atualizado em tempo real. Isso evita vendas de produtos esgotados e melhora a satisfação do cliente ao assegurar que as entregas ocorram no prazo estipulado.

As dicas foram elaboradas pelo CEO da empresa especializada em e-commerce e soluções tecnológicas Uappi, Edmilson Maleski. “Com essas dicas adicionais, as empresas podem oferecer uma experiência segura, fluida e confiável para os consumidores durante a Black Friday, fortalecendo sua posição e conquistando a confiança do mercado”, destacou Maleski.

