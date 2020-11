Geral Confira os cuidados ao levar o pet nas viagens, um dos sonhos do brasileiro pós-pandemia

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Uma das relações que se intensificaram após meses de confinamento por conta da pandemia é a dos humanos com seus pets. (Foto: Reprodução)

Uma das relações que se intensificaram após meses de confinamento por conta da pandemia é a dos humanos com seus pets. A convivência é tamanha que, mesmo agora, com avanço em medidas de flexibilização no país, os tutores não querem desgrudar de seus bichinhos nem quando a ideia é planejar férias. Uma pesquisa realizada pelo site Hoteis.com no Brasil aponta que 82% dos participantes querem viajar levando seus animais de estimação após a pandemia. E o aumento nas pesquisas por hotéis que aceitem os bichos cresceu em 300%, segundo outro levantamento, com dados retirados do Google Trends, em nível mundial, para viagens no período de março a setembro.

De acordo com a pesquisa da Hoteis.com no Brasil, a companhia dos animais durante a quarentena ajudou a diminuir a ansiedade: quase 39% afirmam que se sentiriam mais estressados por se verem separados de seus animais, e 59% acreditam que, se viajarem sem companhia no futuro, tanto eles quanto os animais se sentirão sozinhos.

Veja abaixo alguns cuidados a serem tomados antes da viagem:

– Pesquise bem o local de acomodação, leia os comentários de outros clientes e busque recomendações de quem já esteve lá.

– Não deixe seu pet sem identificação e mantenha as vacinas e a medicação (caso ele precise), em dia.

– Não viaje sem a carteira de vacinação e tenha sempre o contato de um veterinário para alguma emergência.

– Leve brinquedos e a caminha (se tiver) que tenham o cheiro de casa, para evitar ansiedade.

– Tenha sempre água e comida para o seu animal. A higiene dele é sua responsabilidade, mesmo nos hotéis. Se for o caso, leve tapetes absorventes, ou saia com ele para fazer suas necessidades.

– Vá preparado para o clima: no verão, evite expor o seu animal ao sol no horário de pico (10h às 15h), procure sempre uma sombra onde ele possa descansar e não se esqueça da água. No inverno, proteja com roupinhas e cobertor e garanta que o local onde ele dormirá está seguro e quentinho.

– Conheça o seu bichinho: Ele é mais agitado? Busque locais com ampla área externa, verde, e onde ele possa ficar à vontade, mas em segurança. É bravo? Mantenha sempre com a coleira e a guia. Tem ansiedade? Evite passar muito tempo sem ele. As informações são do jornal O Globo.

