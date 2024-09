Porto Alegre Confira os serviços essenciais que funcionam durante o feriado de 20 de setembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os prontos atendimentos e hospitais do município permanecerão abertos 24 horas Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Os prontos atendimentos e hospitais do município permanecerão abertos 24 horas. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre mantém os serviços essenciais da cidade funcionando nesta sexta-feira, feriado de 20 de setembro. Confira:

156+POA – Atendimento 24 horas, todos os dias da semana e feriados, para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

Ceic-POA – O Ceic-POA (Centro Integrado de Coordenação de Serviços) opera 24 horas por dia. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Guarda Municipal – As equipes estarão em parques e praças. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da GM atende 24 horas pelo telefone 153 e 156.

Limpeza Urbana – O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Trânsito e Transporte – A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de feriado nesta sexta-feira, 20 de setembro. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC.

Para planejar seus deslocamentos, os passageiros também podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI ou nos aplicativos CittaMobi e Moovit, disponíveis para smartphones iOS e Android. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento 24h.

Saúde – Serviços de saúde funcionam no feriado desta sexta-feira, 20, e no final de semana, 21 e 22. Na sexta, sábado e domingo estarão abertas as unidades de saúde José Mauro Ceratti Lopes e Bom Jesus e somente no sábado também as unidades Chácara da Fumaça e Conceição. Todas funcionam das 10h às 19h, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

A SMS tem um estande no Acampamento Farroupilha para atendimento e orientações ao público. As atividades se encerram no domingo, 22, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia). O acesso é pelo pórtico setor A, número 1 do mapa (rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo ao TRF). Confira o calendário de serviços.

Unidades de Saúde que abrem sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 19h

José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3.330 – bairro Restinga)

Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – bairro Bom Jesus)

Unidades de Saúde que abrem somente sábado, das 10h às 19h

Chácara da Fumaça (estrada Martim Félix Berta, 2.432 – bairro Mário Quintana)

Conceição (rua Álvares Cabral, 429 – bairro Cristo Redentor)

Prontos atendimentos 24h

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 – Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 – Lomba do Pinheiro)

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – telefone: 3289-3456)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – telefone: 3368-1619)

Hospitais 24h

Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

Água, esgoto e drenagem – O Dmae atende demandas de registro de vazamentos de água, extravasamento de esgoto cloacal e pluvial e outros serviços operacionais por meio do Sistema 156 (no telefone, por meio da opção 2, e também por meio do aplicativo 156+POA). O atendimento presencial, para assuntos da área comercial, será retomado na segunda-feira, 23, nos cinco postos. A lista de endereços e horários de funcionamento pode ser conferida em https://prefeitura.poa.br/dmae/atendimento.

Assistência Social – Atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7 na Central de Abordagem.

Albergues das 19h às 7h

Albergue Acolher 1 – rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher 2 – rua 7 de Abril, 315, bairro Floresta

Albergue Dias da Cruz – avenida Azenha, 366

Centros POP das 8h às 17h

Centro Pop – Santana – avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha

Centro Pop 2 – Floresta – rua Gaspar Martins, 114 / 120, Floresta

Centro Pop 3 – Navegantes – avenida França, 496, Navegantes

Centro de Referência dos Direitos Humanos – Plantão 24 horas pelo telefone (51) 99271-4512.

Meio Ambiente – A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mantém plantão e atende urgências pelo 156 +POA.

Manejo arbóreo – A equipe de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) trabalha em regime de plantão e atende demandas de urgências pelo aplicativo 156+POA e pelo telefone 156.

Iluminação pública – O plantão técnico da IPSul, atende solicitações pelo aplicativo 156, através do aplicativo Ilumina POA e, também, pelo site da concessionária.

Mercado Público – Funcionamento de bancas e restaurantes nesta sexta-feira, 20, das 7h30min às 19h. No sábado, 21, o Mercado permanece aberto até às 18h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/confira-os-servicos-essenciais-que-funcionam-durante-o-feriado-de-20-de-setembro-em-porto-alegre/

Confira os serviços essenciais que funcionam durante o feriado de 20 de setembro em Porto Alegre

2024-09-19