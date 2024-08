Brasil Congresso de Insolvência e Recuperação de Empresas reúne grandes nomes do Direito

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

O congresso será realizado na sede da ESA/OAB-SP

O Congresso de Insolvência e Recuperação de Empresas, promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) em conjunto com o Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) e com a Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo (ESA/OAB-SP), será realizado nesta quarta (21) e quinta-feira (22) na capital paulista.

O evento contará com a participação dos maiores nomes da área de insolvência no Brasil. Entre as presenças confirmadas, está a do advogado Luiz Trindade.

Ele abordará a temática da capacidade de pagamento de empresas em recuperação judicial na transação individual federal, no painel “O Fisco na recuperação judicial e na falência”. O congresso será realizado na sede da ESA/OAB-SP.

