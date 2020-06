Saúde Conheça 6 maneiras surpreendentes de aumentar sua imunidade

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Rir eleva o nível de anticorpos e leucócitos, que atacam e matam as bactérias e os vírus. (Foto: Reprodução)

Muitos especialistas descrevem o sistema imunológico como um exército de prontidão para atacar sempre que germes entram no corpo ou ocorre uma lesão. No entanto, uma metáfora melhor é a segurança de um aeroporto: seu corpo monitora um imenso fluxo de alimentos, substâncias inaladas e outras partículas que passam por ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A maioria é totalmente inofensiva, mas, de vez em quando, um vilão tenta passar. É um trabalho duro, mas muito importante. Contudo, você pode dar uma forcinha para seu corpo nesta tarefa tão importante. Eis algumas maneiras surpreendentes para você ajudar seu organismo a manter-se livre de germes.

1 . Ria

Rir eleva o nível de anticorpos e leucócitos, que atacam e matam as bactérias e os vírus. É verdade: pessoas que gostam de se divertir e que riem com frequência são em geral menos suscetíveis a resfriados!

2 . Cante

Acredite se quiser: um estudo conduzido num coro alemão revelou que cantar ativa o baço, ajudando a aumentar a concentração de anticorpos no sangue.

3 . Corte o açúcar

Eis outro motivo para consumir menos açúcar: ele pode reduzir sua capacidade de combater os germes. Apenas 10 colheres (chá) de açúcar, ou a quantidade em duas latas de refrigerante (de 330 ml) sabor cola, prejudicam a capacidade dos leucócitos de desativar ou matar as bactérias.

4 . Coma cogumelos reishi

Esse cogumelo relativamente raro é usado há milhares de anos para beneficiar o sistema imunológico. Não espere encontrar reishis frescos no mercado, mas eles estão disponíveis na forma de suplemento.

5 . Consuma frutas cítricas diariamente

Uma vez que seu organismo não pode armazenar vitamina C, você precisa reabastecê-lo todos os dias. Essa vitamina, essencial para um sistema imunológico saudável, é encontrada nas mais altas concentrações na laranja, no limão e na tangerina. (Opções não cítricas riquíssimas em vitamina C: acerola, caju, goiaba.)

6 . Ponha mais sabor na sua comida

Muitas ervas e condimentos populares são antibióticos naturais, o que significa que eles combatem as bactérias que não devem estar no seu corpo. Algumas excelentes opções incluem pimenta-da-jamaica, alho, orégano e manjericão.

