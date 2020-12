Variedades Conheça dicas saudáveis para emagrecer no clima quente

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

É possível aproveitar a estação mais quente do ano sem abrir mão dos cuidados com a alimentação. (Foto: Reprodução)

Verão é sinônimo de muito calor, comilança e, para algumas pessoas, férias. Você sabia que é possível aproveitar a estação mais quente do ano e tudo o que ela oferece de melhor – sem abrir mão dos cuidados com a saúde e esforços para emagrecer cultivados nos últimos meses? As nutricionistas Cíntia Pettinati e Paula Fernandes Castilho ensinam como incluir alimentos saudáveis e refrescantes na sua dieta de verão. Aprenda agora mesmo!

Sucos naturais de frutas

Já sabemos que a ingestão de água é fundamental, especialmente nos dias mais quentes, certo? Entretanto, muitas pessoas costumam procurar por refrigerantes ou sucos industrializados no hora de matar a sede. Essas, com certeza, não são as opções mais saudáveis… Os sucos de caixinha podem conter tanto açúcar quanto os refrigerantes e mesmo as versões light são carregadas de corantes e conservantes, que causam malefícios à saúde.

Que tal substituí-los pelos sucos naturais? Alguns dispensam até o uso de açúcar, dependendo do seu paladar; e você pode comprar as frutas frescas ou em polpas congeladas. A água de coco também é uma opção deliciosa e muito nutritiva para substituir as bebidas industrializadas e manter a dieta em dia, mesmo durante o verão.

Chips de vegetais

Os chips de vegetais são uma opção de petisco light (e vegano) para substituir os salgadinhos e amendoins. Você pode prepará-los com batata, abobrinha, beterraba, chuchu, batata-doce, etc. A melhor parte é que a receita é muito simples: basta cortar os legumes de sua preferência em fatias bem finas, levar ao forno ou airfryer para assar e finalizar temperando com sal, pimenta e ervas a gosto.

Pipoca

A pipoca pode ser uma ótima opção de aperitivo, contanto que não venha acompanhada de óleo, manteiga ou muito sal. Uma maneira bem fácil de preparar é no micro-ondas. Em um recipiente de vidro próprio para isso, junte 5 colheres de milho com 5 colheres de água e um pouco de sal. Cubra com plástico filme, faça “furinhos” para a saída do vapor e coloque em potência alta por cerca de 6 minutos (ou até que pare de estourar). Você também pode preparar do jeito tradicional no fogão ou comprar a versão pronta para micro-ondas, sem sal, e temperar depois sem pesar a mão.

Sementes de abóbora tostadas

Fáceis de carregar na bolsa como snack, podem ser preparadas em casa e são muito práticas na hora de matar a fome, mantendo a dieta no verão. Para melhorar, o petisco é rico em ômega-3, fibras, gorduras boas, antioxidantes e minerais, como o ferro e o magnésio. Elas pode ser consumidas in natura ou assadas no forno com os temperos de sua preferência.

Picolé caseiro

Os picolés naturais caseiros são uma ótima alternativa para espantar o calor típico do verão sem escorregar na dieta. Prefira as frutas da estação, já que são mais econômicas e fáceis de encontrar, e prepare sucos com elas. Depois, basta distribuir o líquido em forminhas próprias para picolés ou copinhos descartáveis com palitos, e levar ao congelador. Além de refrescante, essa também é uma escolha nutritiva devido às inúmeras vitaminas. Aproveite!

