Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Modo stories oferece função para publicar várias imagens de uma só vez. (Foto: Reprodução)

O Instagram Stories conta com um modo de câmera chamado PhotoBooth, que utiliza diversas capturas de imagens de uma só vez. O recurso simula uma cabine de fotos e permite movimentar o celular para ter vários ângulos de uma mesma cena no post. Além disso, a rede social oferece efeitos de transição entre cada captura, o que pode deixar o Story ainda mais interessante. Os efeitos são rolo de filme, preto e branco, Flash, VHS e Luz.

Disponível em celulares Android e iPhone (iOS), a função é ideal para pessoas que desejam criar Stories estilosos, que apresentem efeitos e movimentos de câmera. Confira a seguir o passo a passo de como usar o recurso PhotoBooth no Instagram.

Passo 1-Abra o Instagram e a tela para criar um novo Story. Em seguida, toque sobre a opção “Captura múltipla”;

Passo 2-Toque na opção “PhotoBooth” para selecionar esse modo de câmera. Em seguida, posicione a câmera no objeto, paisagem ou pessoa que deseja fotografar e toque sobre o ícone de obturador para iniciar as capturas múltiplas. Lembre-se que mover o celular e criar diferentes ângulos pode deixar seu PhotoBooth ainda mais interessante;

Passo 3-O resultado das imagens vai aparecer na sua tela. Nesse momento, toque sobre o ícone da ferramenta PhotoBooth, na parte superior, para verificar as opções de efeitos para transições entre as capturas. Toque sobre uma das seis opções para ver como ela se comporta. Quando escolher o efeito desejado, toque na opção “Concluir”;

Passo 4-Você ainda pode adicionar figurinhas, escrever algum texto e adicionar outros elementos oferecidos pelo Instagram. Feito isso, toque sobre a opção “Seus Stories” para compartilhar o conteúdo.

Novidades do Instagram em 2020

Combate à desinformação: a plataforma adicionou selos com informações de autoridades de saúde em buscas relacionadas com a pandemia de Covid-19, reduziu o alcance de conteúdos marcados como falso por agências de checagem e criou novos adesivos como o “Em Casa”, para incentivar o isolamento.

Melhorias nas lives: a quarentena elevou o interesse pelas transmissões ao vivo, e o Instagram liberou a opção de assistir e comentar nos vídeos Ao Vivo pelo computador. O app também passou a permitir que as pessoas salvassem suas transmissões no IGTV.

Loja: de olho no comércio, o aplicativo lançou um recurso para mostrar produtos de lojas virtuais. A função estava dentro da aba “Explorar”, mas assim como o Reels, passou para a tela inicial.

Coletâneas: chamadas de “Guias”, essa novidade permitiu agregar em uma aba os conteúdos sobre determinado assunto, para que os usuários fizessem curadoria sobre qualquer tema. O teste começou no Brasil, mas foi liberado para o mundo todo.

Mensagens pelo computador: os chats via “Direct” chegaram à versão web. Antes, a funcionalidade só estava disponível nos smartphones.

Remoção de comentários: as pessoas ganharam mais controle sobre os comentários em seus perfis: o Instagram liberou a exclusão de até 25 interações de uma única vez, permitiu bloquear e restringir as contas fizessem comentários ofensivos e destacar no topo mensagens positivas.

Novas regras: depois de uma campanha de uma influenciadora digital plus size, a plataforma atualizou sua política sobre exibição parcial de seios. O protesto afirmava que sias fotos artísticas eram derrubadas, enquanto o mesmo não acontecia com publicações parecidas de mulheres magras. O Instagram reconheceu que a política antiga levava a erros.

Integração com Messenger: o aplicativo se aproximou do Facebook ao integrar as plataformas de mensagens das duas redes sociais, permitindo que usuários do Messenger começassem conversas e chamadas de vídeo com pessoas que estão no Instagram e vice-versa. A opção ainda está em fase de testes.

