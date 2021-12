Economia Conheça o novo valor das aposentadorias e pensão por morte do INSS para 2022

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Valores terão novos reajustes.

Com base nas variações da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), índice responsável por medir a inflação do País e também que serve como base de cálculo para reajuste do piso nacional, o Ministério da Economia prevê que o salário mínimo de 2022 fique em R$ 1.210.

O reajuste do salário mínimo e o próprio INPC também são indicadores de reajuste dos principais benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios pagos pelo Instituto.

As aposentadorias, pensões e auxílios dos segurados do INSS que atualmente recebem R$ 1.100, passarão a receber em 2022 R$ 1.210. Tendo em vista que a legislação determina que nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao piso nacional.

Vale lembrar que o benefício com novo valor será pago aos segurados a partir do dia 25 de janeiro, quando o INSS começa a liberar o pagamento da folha de janeiro, que obrigatoriamente já deve estar com o benefício reajustado.

Já para os segurados que recebem o benefício com valor superior a um salário mínimo, mesmo que poucos reais, o reajuste do benefício ocorre com base no próprio indicador da inflação, ou seja, do INPC.

Assim, para determinar o reajuste do salário mínimo em R$ 1.210, foi calculada uma alta na inflação de 10,04%. Logo, os segurados que ganham acima de um salário mínimo precisam verificar quanto recebem de benefício bruto, por meio do extrato previdenciário e aplicar uma alta de 10,04% no valor do benefício que já recebem, para identificar o novo valor a receber em 2022.

Confira alguns exemplos de reajuste dos benefícios do INSS com base na nova previsão do INPC pelo Ministério da Economia:

Valor atual da aposentadoria (em R$) x Novo valor em 2022 (em R$):

— 1.300,00 x 1.430,00

— 1.500,00 x 1.650,00

— 1.700,00 x 1.870,00

— 1.900,00 x 2.090,00

— 2.100,00 x 2.310,00

— 2.300,00 x 2.530,00

— 2.500,00 x 2.750,00

— 2.700,00 x 2.970,00

— 2.900,00 x 3.190,00

— 3.100,00 x 3.410,00

— 3.300,00 x 3.630,00

— 3.500,00 x 3.850,00

— 3.700,00 x 4.070,00

— 3.900,00 x 4.290,00

— 4.100,00 x 4.510,00

— 4.300,00 x 4.730,00

— 4.500,00 x 4.950,00

— 4.700,00 x 5.170,00

— 4.900,00 x 5.390,00

— 5.100,00 x 5.610,00

— 5.300,00 x 5.830,00

— 5.500,00 x 6.050,00

— 5.700,00 x 6.270,00

— 5.900,00 x 6.490,00

— 6.100,00 x 6.710,00

— 6.300,00 x 6.930,00

— 6.433,57 x 7.076,93

Teto máximo

O teto máximo do INSS, que é o máximo que o INSS consegue conceder em um benefício, também passará por reajuste no ano que vem.

O reajuste do teto do INSS utiliza como base de cálculo o INPC, sendo assim, o teto de benefícios que hoje está limitado em R$ 6.433,57, deverá ser reajustado para R$ 7.079,50 a partir de janeiro de 2022.

