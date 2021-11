Saúde Conheça o suco que aumenta a longevidade e reduz o colesterol

24 de novembro de 2021

O cranberry pode ser ainda mais potente quando combinado com o extrato de orégano. (Foto: Reprodução)

Poções mágicas para viver mais e melhor não existem, mas um estudo publicado na revista Experimental Gerontology indica que uma bebida de fruta específica possui efeitos significativos para prolongar a vida e reduzir o colesterol ruim — LDL.

O suco de cranberry é o destaque da pesquisa. A fruta é rica em antioxidantes, vitaminas e fibras, e seu suco oferece uma variedade de benefícios, pois se trata de um anti-inflamatório natural, que aumenta as defesas imunológicas e afasta o risco de doenças.

O estudo em questão administrou extrato de cranberry em moscas em três diferentes de fase da vida. A pesquisa também conta com experimentos laboratoriais em camundongos. A maioria dos estudos em humanos são limitados à metodologia de observação.

Os pesquisadores destacaram que “essas descobertas sugerem que a suplementação de cranberry é suficiente para promover a longevidade quando implementada durante qualquer estágio da vida, provavelmente por meio da redução do dano oxidativo (uma das marcas do envelhecimento, que contribui para o aparecimento de linhas finas e rugas na pele e degeneração do corpo)”.

Em um experimento de laboratório, os pesquisadores descobriram que o cranberry pode ser ainda mais potente quando combinado com o extrato de orégano. Segundo os estudiosos, a combinação estendeu a expectativa de vida média de homens e mulheres.

Um estudo publicado na revista Diabetic Medicine também creditou o cranberry à redução do colesterol LDL. “O colesterol da lipoproteína de baixa densidade diminuiu significativamente entre o grupo que consumiu a fruta […]. A diminuição foi maior que no grupo do placebo”.

Outros estudos ainda apontam que o suplemento de cranberry pode ajudar a prevenir e tratar infecções urinárias, além de oferecer outros benefícios, principalmente para as mulheres, como melhora da saúde sexual, menopausa, TPM, entre outros.

Nutricionistas alertam que para colher todos os benefícios do suco de cranberry, é importante limitar-se a bebida sem açúcar.

