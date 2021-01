Agro Conseleite-RS revisa parâmetros de custos de produção

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

A Câmara Técnica do Conseleite-RS vai apresentar na próxima terça-feira (26), o estudo de custos de produção dos produtores rurais de pecuária leiteira. O levantamento foi realizado ao longo do ano de 2020 pela Emater/RS – Ascar e pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística) da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão.

Após aprovação dos integrantes do Conseleite-RS, os novos parâmetros poderão ser considerados no próximo levantamento do preço de referência, realizado pela UPF mensalmente. De acordo com o presidente do Conseleite-RS e assessor da Presidência da Farsul, Rodrigo Rizzo, a revisão da planilha é um anseio antigo dos produtores e foi uma das principais pautas trabalhadas pela gestão no ano passado.

“O produtor é muito mais sensível e rápido ao uso de tecnologias que surgem do que os outros setores. Isso faz com que tenhamos que reavaliar os cálculos de custos frequentemente”, explicou Rizzo.

