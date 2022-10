Rio Grande do Sul Conselheiro Alexandre Postal é reeleito presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

A eleição ocorreu, por unanimidade, em sessão especial nesta terça. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em sessão especial realizada nesta terça-feira (25), o pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) reelegeu, por unanimidade, o conselheiro Alexandre Postal como presidente para 2023. Foram eleitos, ainda, o vice-presidente, Marco Peixoto; 2º vice, Iradir Pietroski; o corregedor-geral, Renato Azeredo; e o ouvidor, Cezar Miola. A Primeira Câmara será presidida pelo conselheiro Estilac Xavier e a Segunda pelo conselheiro Edson Brum.

O presidente reconduzido destacou ter plena confiança para dar continuidade aos projetos estabelecidos pela administração para o próximo ano, principalmente pela competência do quadro técnico do TCE-RS, que serve de exemplo para todos os tribunais do país. “Gostaria de agradecer a minha equipe e aos diretores do TCE que me auxiliaram no bom andamento do Tribunal de Contas”, relatou Alexandre Postal

Também participaram da sessão conselheiros substitutos, o Ministério Público de Contas, o Procurador do Estado junto ao Tribunal, diretores e os coordenadores dos Serviços Regionais de Auditoria do TCE-RS.

