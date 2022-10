Política Conselho Administrativo de Defesa Econômica pede investigação contra institutos de pesquisa

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Entre os pontos apontados pelo Cade está a publicação de notícias apontando "erros em série nos levantamentos dos institutos de pesquisa sobre as intenções de voto Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) determinou nesta quinta-feira (13) a instauração de um inquérito administrativo contra institutos de pesquisa.

Entre os pontos apontados pelo Cade está a publicação de notícias apontando “erros em série nos levantamentos dos institutos de pesquisa sobre as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2022”.

O documento pede investigação sobre as pesquisas eleitorais divulgadas para o primeiro turno. O documento está assinado pelo presidente do Cade e diz: “Recentemente, diversos veículos de comunicação têm publicado notícias apontando erros em série nos levantamentos dos institutos de pesquisa sobre as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2022.”

“Os erros foram evidenciados pelos resultados das urnas apuradas, quando se constatou que as pesquisas de diferentes institutos de pesquisa, tais como o DATAFOLHA, IPEC, IPESPE, dentro outros, erraram, para além das margens de erro, nas pontuações em relação a alguns candidatos”, diz trecho da decisão.

