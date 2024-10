Colunistas Conselho Federal de Medicina dá posse aos representantes gaúchos

Por Flavio Pereira | 2 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os novos representantes gaúchos no Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. Carlos Sparta e Dr. Gerson Junqueira Júnior, tomaram posse Foto: Divulgação Novos representantes gaúchos no Conselho Federal de Medicina (CFM), dr. Carlos Sparta e dr. Gerson Junqueira Júnior, tomaram posse. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os novos representantes gaúchos no Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. Carlos Sparta e Dr. Gerson Junqueira Júnior, tomaram posse na terça-feira (1º) como conselheiros efetivo e suplente, respectivamente, em cerimônia realizada na sede da autarquia, em Brasília.

O médico Carlos Sparta é o mais jovem dos 56 conselheiros federais. Ele é médico anestesiologista e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremers).

A autarquia conta com 56 conselheiros federais, sendo 28 efetivos e 28 suplentes, representando todas as unidades federativas e a Associação Médica Brasileira (AMB).

O Dr. Gerson Junqueira Júnior é cirurgião digestivo e atual presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).

“Assumimos esse novo desafio com muita responsabilidade e disposição para levar as demandas dos médicos gaúchos para discussão em Brasília, contribuindo para qualificar o exercício da boa medicina no Rio Grande do Sul”, afirmou Sparta.

Entre as atividades dos novos conselheiros no CFM, que é o órgão responsável pela fiscalização e normatização do exercício profissional da medicina, estão a aprovação de resoluções, pareceres e recomendações. Os membros também fazem o julgamento de processos éticos e atuam no desenvolvimento de soluções que beneficiam o trabalho dos médicos e o atendimento dos pacientes.

Além disso, atuam no campo político, buscando sensibilizar parlamentares, gestores e membros do Judiciário em favor de temas de interesse da categoria, como o fim da abertura desenfreada de escolas médicas, a valorização dos profissionais e a oferta de melhores condições de trabalho nas redes pública e privada.

Os representantes gaúchos irão lutar, ainda, pelo aumento dos valores destinados para a realização de cursos gratuitos com reconhecimento internacional e pelo cumprimento dos critérios técnicos exigidos pelo MEC para a abertura de novos cursos de Medicina. Outra proposta é abrir uma sede do CFM em Porto Alegre para facilitar o contato com os médicos – iniciativa pioneira no país. O mandato terá duração de cinco anos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/conselho-federal-de-medicina-da-posse-aos-representantes-gauchos/

Conselho Federal de Medicina dá posse aos representantes gaúchos

2024-10-02