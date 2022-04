Mundo Constituinte do Chile aprova substituição do Senado por nova Câmara das Regiões

14 de abril de 2022

Artigo que define poderes da nova instituição não passou na votação e deve ser submetido a mais debates. (Foto: Agência Brasil)

Em uma maratona de sessões de votação para reestruturar o sistema político chileno que terminou tarde da noite na quarta-feira (13), a Assembleia Constituinte do país aprovou a substituição do Senado, instituição que tem 200 anos de história, por uma nova “Câmara das Regiões”.

A Constituinte tem trabalhado no esboço de uma nova Carta, que irá a referendo no dia 4 de setembro, e eliminar ou reformar o Senado era um objetivo importante dos membros de esquerda, que dizem que a Casa atrasa ou suspende o progresso de projetos e leis.

Adversários dizem que a proposta pode conceder muito poder à Câmara dos Deputados e centralizar as tomadas de decisões. “As regiões não teriam voz no que diz respeito à saúde, previdência, transportes ou educação”, disse Hernan Larrai, um constituinte conservador, no plenário da Assembleia.

Embora o artigo que cria a nova instituição tenha conseguido maioria de dois terços para ser incluído na proposta de Constituição, o artigo que define seus poderes não passou na votação, e agora voltará para a comissão para mais debates e outra votação.

Ricardo Montero, constituinte e coordenador da comissão, disse a jornalistas que o grupo irá retrabalhar o acordo para angariar mais apoio. “Sem dúvida, estamos preocupados com alguns dos artigos que não foram aprovados”, disse.

Eliminar o Senado dividiu a comissão no início das negociações, e levou a uma série de propostas conflitantes que foram amplamente rejeitadas pela Assembleia no mês passado.

Seca eterna

Ao mesmo tempo que enfrenta uma seca grave e sem precedentes – e que vai entrar no seu 13º ano –, o Chile anunciou um plano inédito para racionar a água para a capital Santiago, com quase seis milhões de habitantes.

“Uma cidade não consegue viver sem água”, afirmou, em conferência de imprensa, Claudio Orrego, o governador da região metropolitana de Santiago. “E estamos numa situação nunca antes vista na história de 491 anos de Santiago, em que temos de nos preparar para o facto de não haver água suficiente para todos os que aqui vivem.”

O plano, que inclui um sistema de alerta com quatro níveis, de verde a vermelho, com anúncios de serviço público, passa por restringir a pressão da água e acaba por fazer uma rotatividade de cortes da mesma até 24 horas para cerca de 1,7 milhões de consumidores.

O sistema de alerta baseia-se na capacidade dos rios Maipo e Mapocho, que fornecem grande parte da água consumida na capital e têm observado um decréscimo nos níveis de água enquanto a seca continua.

O Governo chileno estima que a disponibilidade da água do país tenha diminuído entre 10% e 37%, nos últimos 30 anos, e possa cair em 50%, no norte e centro do Chile, até 2060.

O défice de água nos rios, medido em litros por segundo, irá determinar se os cortes serão realizados a cada 12, seis ou quatro dias. Em cada caso, uma área diferente enfrentaria cortes de água diariamente.

“Esta é a primeira vez na história que Santiago tem um plano de racionamento de água devido à gravidade das alterações climáticas”, diz Orrego. “É importante que os cidadãos entendam que as alterações climáticas estão aqui para ficar. Não são apenas globais, são locais.”

Determinadas áreas no centro da cidade estariam isentas por causa da concentração elevada de verbas. Esta isenção também se aplicaria a zonas com fornecimento de água vinda de poços ou outras fontes, excluindo os dois rios.

