29 de janeiro de 2020

Expectativa é de que em março de 2021 o serviço esteja em operação.

A comunidade do bairro Jardim do Salso poderá acompanhar, a partir de fevereiro, a construção da Unidade de Saúde Mato Sampaio. O extrato de contrato para contratação da empresa que vai executar a obra foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre na terça-feira (28). A nova unidade da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) terá 560 metros quadrados e será erguida na rua Jayr Amauy Koebe, 90.

A obra é uma demanda do Orçamento Participativo de 2011. O contrato com a Novatec Construtora Ltda. tem vigência de 13 meses e poderá ser prorrogado. O valor investido pelo Município é de R$ 1.355.924,62, que incluem material e prestação de serviços.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a estrutura física atual da unidade é a pior entre todas as outras da rede municipal. Após concluída a obra, os usuários contarão com seis consultórios, três equipes de saúde da família completas, duas cadeiras odontológicas, sala de procedimentos (vacinas, curativos, observação e nebulização), sala de grupo, dispensação de medicamentos e espaços administrativos e de apoio ao serviço. A expectativa é de que em março de 2021 o serviço esteja em operação.

