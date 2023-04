Esporte Contratação de Cuca como técnico do Corinthians é alvo de protestos de torcedores

21 de abril de 2023

Descontentamento se deve a condenação por estupro na Suíça. (Foto: Divulgação)

O anúncio da contratação do técnico Cuca para o comando do Corinthians gerou protestos entre parte da torcida do clube paulista. Motivo: uma condenação por estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos durante excursão do Grêmio à Suíça, em 1987. O incidente ocorreu em 1987, quando ele ainda atuava como jogador.

Na ocasião, Cuca chegou a ser preso na cidade de Berna durante um mês. Com ele estavam Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi, todos depois libertados e de volta ao Brasil, onde prosseguiram com suas carreiras.

Em 2021, durante entrevista ao lado da mulher e de suas filhas, o treinador negou envolvimento no crime sexual: “Houve uma condenação porque uma garota menor de idade entrou no quarto em que estávamos. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual ou coisa assim. Eu inclusive estava no time gaúcho havia duas ou três semanas, ainda não conhecia ninguém. Jamais toquei uma mulher indevidamente ou inadequadamente”.

Mas a repercussão continua. Torcedores da “Fiel” propuseram atos de boicote. O perfil “Base Corinthiana”, um dos maiores ligados ao clube, por exemplo, adotou voto de silêncio sobre a equipe profissional masculina enquanto Cuca seguir no cargo.

A campanha #RespeitaAsMina, utilizada pelo Corinthians para popularizar o futebol feminino, ainda foi relembrada por boa parte da torcida, apontando hipocrisia do clube ao contratar Cuca. O termo mais utilizado foi de “um cuspe” à história de inclusão do clube paulista.

Comando técnico

A comissão pessoal de Cuca será formada por Cuquinha, irmão do treinador e auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho. O contrato é válido até o fim desta temporada. Esta é a primeira vez que Cuca – cujo nome é Alex Stival – comanda o Corinthians.

Nascido no Paraná, ele completará 60 anos no dia 7 de junho. O currículo de quase 25 anos como técnico abrange títulos da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e diversos torneios estaduais.

Ele assume o Corinthians depois de passar por diversos grandes clubes brasileiros. Mais recentemente, ficou marcado pelo trabalho no Atlético-MG, clube pelo qual conquistou a Copa Libertadores da América, em 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ambos em 2021. Em sua última passagem, deixou o Galo em novembro de 2022.

Pelo arquirrival Palmeiras, Cuca foi campeão brasileiro em 2016. Ainda no começo da carreira, em 1989, ele ganhou seu primeiro título de expressão, a Copa do Brasil, pelo Grêmio.

Apesar de deixar o comando técnico do Corinthians, Fernando Lázaro seguirá como funcionário do clube. Ele retornou à função de auxiliar na comissão permanente. Já os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi foram demitidos.

