Política Controladoria-Geral da República pede ao Supremo acesso integral às investigações contra Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Controladoria informou à Corte pediu o acesso a relatórios e laudos da PF, áudios e mensagens dos investigados e depoimentos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Controladoria-Geral da União (CGU) pediu, ao Supremo Tribunal Federal (STF), acesso integral às provas colhidas em investigações que tramitam na Corte sobre a suposta venda ilegal de joias sauditas. O pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no tribunal.

A CGU tem procedimentos internos de apuração sobre o caso, que têm como objetivo verificar a eventual participação de agentes públicos na apropriação e venda ilegal de joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita.

A Controladoria informou ao Supremo que recebeu parte das apurações — as partes principais do processo. Isso porque, em janeiro, Moraes já tinha autorizado o compartilhamento das informações.

Mas, relatou, que ainda precisa ter acesso a outros dados, como:

* relatórios e laudos emitidos pela Polícia Federal (PF), tais como áudios e conversas extraídos de ferramentas de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, e-mails, registros fotográficos, filmagens, planilhas;

* termos de depoimento e de interrogatório;

* informações de transferências bancárias;

* dados de quebra de sigilo telemático;

* quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo de dados;

* dentre outros arquivos e documentos que sirvam para embasar as conclusões da autoridade policial.

“Ressalto que tais elementos de prova são imprescindíveis para análise do caso, de modo a possibilitar a esta CGU – por intermédio da Corregedoria-Geral da União, na condição de Órgão Central do Sistema de Correição do Poder Executivo federal –, a adoção das providências cabíveis para a promoção da responsabilização administrativa dos agentes públicos federais envolvidos”, diz o pedido assinado pelo ministro Vinícius Marques de Carvalho.

Informações complementares

Em 23 de agosto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) fez um pedido semelhante ao STF, solicitando laudos para complementar as informações no caso.

A Procuradoria quer detalhes mais claros sobre as peças que teriam sido comercializadas, para embasar uma decisão sobre oferecer denúncia ou não contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de se apropriar indevidamente dos itens.

Na ocasião, a PGR pediu mais informações sobre os kits comercializados. Como:

* documentos e depoimentos colhidos no contexto do Acordo de Assistência Jurídica em Matéria Penal (MLAT), firmado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos – DOJ;

* Laudo sobre Masbaha em metal, ao par de abotoaduras em metal e ao anel em metal (“Kit Ouro Branco”), bem como ao Masbaha Rose Gold Chopard, ao par de abotoaduras Chopard e ao anel Chopard (“Kit Ouro Rosê”).

Inquérito

O inquérito das joias começou com a descoberta de dois conjuntos de joias dadas de presente pelo regime da Arábia Saudita ao governo do ex-presidente Bolsonaro.

Os kits, com joias de luxo de valor milionário, não foram declarados como manda a legislação brasileira e não foram incluídos como patrimônio do Estado, o que também contrariou a lei.

Em julho deste ano, Bolsonaro foi indiciado por peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro, segundo a PF. O ex-presidente sempre negou irregularidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/controladoria-geral-da-republica-pede-ao-supremo-acesso-integral-as-investigacoes-contra-bolsonaro/

Controladoria-Geral da República pede ao Supremo acesso integral às investigações contra Bolsonaro

2024-09-03