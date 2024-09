Política É falso vídeo em que Elon Musk declara apoio a Pablo Marçal; áudio foi manipulado

Em nenhum momento do discurso, o bilionário cita Pablo Marçal ou as eleições municipais no Brasil. (Foto: Reprodução)

É falso um vídeo que circula nas redes sociais no qual o bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla e do X, teria declarado apoio ao empresário Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB.

O vídeo foi dublado em português e é acompanhado de legendas que supostamente traduzem o que o bilionário disse. Entretanto, o conteúdo foi inventado. Uma publicação no TikTok soma mais de 540 mil visualizações até essa terça-feira (3).

“Conto com o apoio dos brasileiros e paulistas para que elejam Pablo Marçal. Ele é o futuro do Brasil e tem meu total apoio. Enquanto ainda quero conseguir minha candidatura à presidência no Brasil. Irei fazer campanha para Marçal porque o estado de São Paulo não pode continuar nessa situação. Precisamos de mudança. Alguém que não tem medo de mudar o sistema. Conto com os brasileiros”, afirma o narrador em um trecho do vídeo enganoso.

Uma busca reversa de imagem pelo Google Lens relevou que a peça falsa usou um recorte da transmissão ao vivo do evento X Takeover 2024, em 28 de julho deste ano, que reuniu proprietários e entusiastas da Tesla — empresa norte-americana conhecida pelo desenvolvimento de veículos elétricos.

Na ocasião, Musk foi um dos palestrantes convidados e conversou com a audiência sobre tecnologia, novos modelos da empresa e o desenvolvimento de chips de inteligência artificial. A palestra de uma hora está disponível na íntegra no canal do clube de donos da Tesla no Vale do Silício (Tesla Owners Silicon Valley).

Em nenhum momento do discurso, o bilionário cita Pablo Marçal ou as eleições municipais no Brasil. O trecho usado para fabricar a desinformação pode ser visto a partir de 19 minutos e 30 segundos.

Buscas avançadas no X e no Google também mostram que Elon Musk nunca citou publicamente o ex-coach nem demonstrou apoio a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo.

A narração do vídeo falso também apresenta algumas informações inconsistentes:

“Irei fazer campanha para Marçal porque o estado de São Paulo não pode continuar nessa situação”: as eleições neste ano são municipais para eleger prefeitos e vereadores. A corrida eleitoral para escolha de novos governadores ocorrerá apenas em 2026.

“Ainda quero conseguir minha candidatura à presidência no Brasil”: Musk nasceu na África do Sul e se naturalizou cidadão norte-americano. O bilionário não poderia se candidatar à Presidência do Brasil por não ser um brasileiro nato, segundo a Constituição Federal. Ele também nunca manifestou publicamente interesse no cargo.

Suspensão do X

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na sexta-feira (30) a suspensão da rede social X do Brasil.

Moraes tomou a decisão após a empresa não obedecer a uma ordem do ministro de instituir um representante legal no país. Na quarta (28), Moraes deu 24h para o X atender essa determinação. O prazo venceu às 20h07 de quinta (29), e o X escreveu que não obedeceria o que chamou de “ordem ilegal”.

Ele argumentou que o X no Brasil vem sendo instrumentalizado para divulgação em massa de discursos de ódio e racistas, inclusive com interferência nas eleições municipais. Com isso, segundo o ministro, a demora do X em se adequar a determinações judicias aumenta o dano social. Daí a necessidade de suspensão da rede.

