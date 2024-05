Esporte Copa do Brasil 2024: veja os times já classificados para as oitavas de final e as datas dos jogos

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Devido as enchentes no Rio Grande do Sul, três confrontos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não tem data confirmada (Foto: CBF/Divulgação)

Já foram definidos 13 dos 16 classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. As vagas restantes serão preenchidas quando os jogos adiados forem disputados.

Devido as enchentes no Rio Grande do Sul, três confrontos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não tem data confirmada: Internacional x Juventude, que não teve nem o primeiro jogo ainda, Grêmio x Operário, e Athletico-PR X Ypiranga.

As seguintes equipes garantiram uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil: Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco.

Datas

Apesar de não ter todos os classificados confirmados, as datas das oitavas de final da competição já estão estabelecidas: nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Vale ressaltar que neste período, a Copa América já vai ter passado. Portanto, os concorrentes ao título da Copa do Brasil podem vir com novidades para a próxima etapa do torneio.

Colorado

Diante da pequena maratona de jogos que tem pela frente, o Inter escolheu a cidade de Itu, no interior paulista, para sediar uma espécie de intertemporada. A partir da estrutura oferecida pelo Otho Hotel, o clube gaúcho projeta recuperar a forma física apresentada até o mês passado, antes da enchente.

Na última vez que foi a campo, no dia 28 de abril, o time de Eduardo Coudet empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. O resultado da partida travada, válida pela quinta rodada nacional e disputada no Beira-Rio, levou o Colorado aos sete pontos na tabela da país.

Já pela Sul-Americana, o Inter não vai a campo desde o último dia 25 de abril. Na ocasião, Wesley e Borré marcaram os gols da vitória de 2 a 1 do sobre o Delfín (EQU), em Manta, pela terceira rodada da fase de grupos. Os três pontos somados fora de casa deixaram o Inter com cinco pontos na tabela do grupo C.

