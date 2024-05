Grêmio Grêmio lança nova camisa 2024 em homenagem aos 35 anos da primeira Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

O Grêmio, em parceria com a Umbro, apresenta sua nova camisa oficial para temporada de 2024. A coleção celebra os 35 anos da primeira conquista da Copa do Brasil obtida diante do Sport Recife em 1989. Dono de cinco taças do torneio, o Tricolor Gaúcho é um dos principais campeões da competição e o novo uniforme será recheado de referências ao feito inédito daquele ano. Além disso, o clube destinará parte das vendas às vítimas da tragédia climática.

“Sabemos que não há palavras que possam consolar plenamente aqueles que estão sofrendo, mas queremos que essa camisa seja mais do que um uniforme de jogo, queremos que chegue como um abraço, um símbolo de resistência e união. Ela homenageia um título histórico que nos encheu de orgulho, produzimos um vídeo especial e esperamos que as lembranças de algo tão marcante possam trazer um pouco de calor e conforto para o coração dos nossos torcedores neste momento tão difícil”, declarou Henrique Gutterres, Executivo de Marketing do Tricolor.

Seguindo a tradição das listras tricolores na horizontal, a nova camisa oficial do Grêmio traz, na parte da barra frontal, um patch especial que mostra o mapa do Brasil, fazendo alusão ao campeonato vencido, além de exibir a silhueta da taça, com o ano do título e a frase “Campeão da Copa do Brasil”.

A frente do manto também mostra nas listras tricolores um grafismo com os resultados da campanha do Clube no torneio daquele ano, além da sigla da equipe – GFBPA – e o ano da conquista – 1989 –, todos dispostos em diferentes posições e localizações, remetendo às viagens feitas pelo país durante a competição. O uniforme ainda carrega na parte traseira uma etiqueta escrita “Imortal”, feita nos tons das listras tricolores.

