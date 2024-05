Porto Alegre Porto Alegre contará com mais um caminho para entrada e saída de veículos, desta vez na Zona Norte

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Terceiro corredor humanitário deve ficar pronto até a segunda-feira. (Foto: Júlio Ferreira/PMPA)

Após a construção de dois acessos alternativos para entrada e saída no Centro Histórico de Porto Alegre, a prefeitura deve inaugurar até a segunda-feira (27) mais uma estrutura com essa finalidade. O local escolhido para o novo caminho de aterro e pedras sobre área alagada pela enchente é o trecho entre a rodovia Freeway e a sede da Fiergs, no bairro Sarandi (Zona Norte).

“Obras já começaram”, informou o chefe do Executivo Municipal, Sebastião Melo. Ainda segundo ele, a via terá 300 metros e prioridade (não exclusividade) para veículos com profissionais, cargas e outros itens emergenciais destinados ao atendimento da população afetada pelas inundações, configurando assim mais um “corredor humanitário”.

A avenida Assis Brasil será aberta a partir da Bernardino Silveira Amorim, no sentido Capital-Interior. Para os motoristas acessarem a Freeway (BR-290), foi criado o corredor, próximo ao número 8.703 da Assis Brasil (altura do posto Garoupa) – esta última continua bloqueada a partir do acesso à Freeway, em direção a Cachoeirinha.

Deterioração

Os dois corredores já disponíveis estão localizados nas proximidades da Estação Rodoviária. Com cerca de 300 metros e mão-dupla, o primeiro faz a ligação entre o viaduto do trecho inicial da avenida Castelo Branco e o Túnel da Conceição. Já o segundo tem 40 metros e passa pelo Largo Vespasiano Veppo, junto ao ponto de táxis desativado na Rodoviária, até o acesso à mesma avenida, sendo utilizado exclusivamente para quem deixa a cidade.

A entrada em Porto Alegre pela avenida Castelo Branco tem sido realizada em meio a congestionamentos devido às condições de ambas as estruturas temporárias, afetadas pela chuva intensa da quinta-feira (23). O próprio tráfego incessante também contribui para acelerar o processo de deterioração das obras – uma inaugurada duas semanas antes e a outra poucos dias atrás.

Quem trafega pelo local enfrenta uma pista esburacada e que exige redução de velocidade. O problema resultou em longas filas que se estenderam até a Arena do Grêmio (bairro Humaitá, na Zona Norte) nos horários de pico.

Na manhã desta sexta-feira (24), agentes da EPTC iniciaram reparos no trecho danificado. Conforme seu diretor de operações, Carlos Pires, foi necessário estreitar o corredor durante os trabalhos, mas sem bloqueio total da via.

(Marcello Campos)

