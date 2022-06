Mundo Coreia do Sul e Estados Unidos condenam preparativos para teste nuclear da Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Os ministros da Defesa da Coreia do Sul e dos Estados Unidos condenaram os preparativos da Coreia do Norte para um teste nuclear, dizendo que isso e uma série de lançamentos de mísseis ameaçam a paz e a segurança da península coreana e da comunidade internacional.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos planejam expandir a escala de exercícios militares conjuntos para manter a dissuasão, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em comunicado.

O ministro da Defesa Lee Jong-sup e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, se encontraram no sábado (11) no Shangri-La Dialogue, uma reunião de segurança da Ásia em Cingapura.

Há uma semana, os dois países fizeram uma demonstração de força aérea ao líder norte-coreano Kim Jong Un, voando com 20 caças sobre as águas a oeste da Península da Coreia, em resposta aos testes recentes de mísseis de Pyongyang.

Os aliados enviaram jatos — os sul-coreanos F-35A, F-15K e FK-16, e os americanos F-16s — sobre o Mar Amarelo, conhecido como o Mar Ocidental na Coreia do Sul, após o lançamento de oito mísseis balísticos de curto alcance no domingo (5) pela Coreia do Norte.

“A Coreia do Sul e os EUA demonstraram suas fortes habilidades e irão atacar rápida e precisamente contra qualquer provocação norte-coreana, ao demonstrar suas capacidades de defesa combinadas e postura através desse voo conjunto de demonstração de força aérea”, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul na terça.

Os voos ocorreram em meio a novos medos de que Pyongyang esteja a beira de iniciar um novo teste de armas nucleares.

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) disse que a Coreia do Norte pode ter aberto uma nova entrada para sua arena de testes nucleares subterrânea.

Esse relatório segue uma avaliação do exército dos EUA e de agências inteligências do mês passado, de que a Coreia do Norte pode estar pronta para retomar seus testes nucleares subterrâneos em Punggye-ri, com base em imagens de satélite mostrando sinais de atividade de equipes e veículos no local.

Punggye-ri, que foi o local de todos os seis testes nucleares da Coreia do Norte até o momento, foi parcialmente desmontado em 2018, como parte de um acordo entre Pyongyang, Washington e Seul.

O programa de armas nucleares da Coreia do Norte foi banido pelas Nações Unidas, e Pyongyang não testou nenhuma arma nuclear desde 2017.

Mas neste ano, o país tem testado mísseis repetidamente, que poderiam possivelmente carregar ogivas — incluindo mísseis balísticos intercontinentais que poderiam atingir o território americano. O lançamento de domingo de oito mísseis marcou a 17ª vez neste ano em que o regime de Kim realizou esse tipo de teste.

A Coreia do Sul e os EUA responderam com oito lançamentos de mísseis, a terceira vez neste ano em que fizeram testes em resposta direta à Coreia do Norte.

