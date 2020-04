Mundo Coronavírus é “tão mortal quanto ebola” em casos de internação, diz estudo britânico

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Pessoas internadas em hospitais por conta do novo coronavírus têm a mesma probabilidade de morrer do que aquelas hospitalizadas pelo vírus do ebola, segundo nova pesquisa conduzida no Reino Unido.

Trata-se do maior estudo da Europa analisando casos de Covid-19, incluindo dados de 16.749 pacientes internados no Reino Unido. No entanto, o estudo, divulgado na plataforma medRxiv, não passou ainda pelo processo de peer review — ou revisão por pares, quando outros especialistas analisam anonimamente o trabalho dos autores antes da publicação.

De acordo com a pesquisa, pelo menos um terço dos pacientes internados com Covid-19 morrem. Dos casos analisados: a doença tem manifestação leve para a maioria das pessoas e pode ser tratada em casa, mas cientistas apontam que é importante destacar o quão perigosa a infecção pode ser.

Ser obeso, ter idade avançada e ser homem são fatores que aumentam muito o risco de morte, segundo indicam dados de 166 hospitais britânicos. “Algumas pessoas insistem em acreditar que a Covid-19 não é pior do que uma gripe ruim. Elas estão gravemente enganadas”, diz Calum Semple, pesquisador líder do estudo e professor de medicina da Universidade de Liverpool.

“A taxa bruta de mortalidade para pessoas internadas com casos graves de Covid-19 é de 35% a 40%, o que é semelhante à das pessoas internadas no Ebola.” “As pessoas precisam ouvir isso e colocar na cabeça… é uma doença incrivelmente perigosa.” No entanto, em geral, acredita-se que a taxa de mortalidade pelo novo coronavírus é inferior a 1%, pois muitas pessoas têm manifestações leves da doença.

Altas taxas de morte fora das UTIs

O estudo também mostrou que 31% dos pacientes tratados em leitos normais morreram, aumentando para 45% nas UTIs (unidades de terapia intensiva) – onde são desempenhadas as intervenções mais drásticas, como uso da ventilação mecânica.

Mas a equipe da pesquisa apontou que a taxa de mortalidade aparentemente alta em leitos normais não se deveu a uma falta de leitos de UTI. Em vez disso, eles argumentam que pode se tratar de uma decisão correta de não colocar pacientes em tratamento intensivo.

A médica Annemarie Docherty, consultora honorária em UTIs da Universidade de Edimburgo, afirma: “Se há muito pouca ou nenhuma perspectiva de recuperação, acho que não estamos fazendo nenhum favor a essas pessoas colocando-as em uma Unidade de Terapia Intensiva.” “Acho que esta é uma discussão muito apropriada e madura que estamos tendo, no momento, em hospitais do Reino Unido.”

Fatores de maior risco

O estudo confirmou algo amplamente observado em outros países — a Covid-19 é mais mortal nas faixas etárias mais velhas. Também mostrou que a diferença entre homens e mulheres aumenta com a idade. Semple diz: “Em todas as faixas etárias, mais homens do que mulheres são afetados, e a diferença aumenta à medida que envelhecemos”.

A explicação para a obesidade como fator de risco não é direta, mas possivelmente envolve o fato dela estar associada a outros problemas de saúde que deixam o organismo mais vulnerável. O tecido adiposo também pode liberar substâncias químicas que aumentam a inflamação no corpo – processos inflamatórios mais evidentes têm sido observados nos casos mais graves da Covid-19.

