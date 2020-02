Mundo Coronavírus leva Japão a cancelar a celebração pública do aniversário do imperador

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A celebração pública do aniversário do imperador Naruhito seria a primeira desde que ele assumiu o trono, em maio do ano passado Foto: Reprodução de TV A celebração pública do aniversário do imperador Naruhito seria a primeira desde que ele assumiu o trono, em maio do ano passado. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O Japão anunciou nesta segunda-feira (17) o cancelamento da celebração pública do aniversário do imperador Naruhito – a primeira desde que ele assumiu o trono –, marcada para domingo (23), em meio a crescentes temores de uma propagação do novo coronavírus no país.

“À luz de várias situações, decidimos cancelar a visita do público em geral ao palácio para o aniversário de sua majestade”, afirmou a agência imperial em comunicado. “O aparecimento de sua majestade pela manhã e a assinatura pública do livro de cumprimentos serão canceladas”, acrescentou a nota, publicada um dia depois que as autoridades pediram à população que evitasse concentrações e reuniões “não essenciais”.

Cerca de 60 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus no Japão, incluindo a morte de uma idosa. Há pelo menos outras 355 infecções a bordo do navio Diamond Princess, isolado no porto de Yokohama.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário