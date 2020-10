“Não temos dúvidas de que a covid persistente existe”, disse à BBC o professor David Strain, da Universidade de Exeter, que já atende pacientes de covid há muito tempo em sua clínica de Síndrome de Fadiga Crônica.

Estudo

Um estudo com 143 pessoas no maior hospital de Roma, publicado no Journal of the American Medical Association, acompanhou pacientes após eles receberem alta.