Coronavírus: Prefeitura fará ações de conscientização com apoio do Exército e Brigada Militar

Cerca de 110 militares do Comando Militar do Sul e 22 policiais militares, juntamente com 88 servidores da prefeitura, estarão nas ações. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A prefeitura realiza, a partir de segunda-feira (17), novas ações orientativas, preventivas e monitoramento de possíveis áreas contaminadas pelo novo coronavírus. Serão instaladas 11 tendas sanitárias com apoio do Comando Militar do Sul, Brigada Militar, Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Nesses locais, que irão funcionar das 8h30 às 18h, haverá verificação de temperatura, conscientização da população sobre a pandemia e orientação dos serviços de saúde e social oferecidos pelo Município.

Cerca de 110 militares do Comando Militar do Sul e 22 policiais militares, juntamente com 88 servidores da prefeitura, estarão nas ações, que ocorrerão diariamente na Esplanada da Restinga, Lomba do Pinheiro e no Parque Moinhos de Vento.

De segunda a sexta-feira, o trabalho será feito nos seguintes locais: esquina da avenida Cavalhada com a Otto Niemayer, Praça Cabo Valdecir de Abreu (no Viaduto São Jorge), Largo Glênio Peres, Praça Dom Feliciano, Praça da Alfândega, Terminal Triângulo e Viaduto Obirici. Nos finais de semana, na Praça México, Parque Farroupilha, Orla do Guaíba, Parque Marinha do Brasil, Orla de Ipanema, Praça Júlio Mesquita, Praça Malcon e Praça Mascarenhas de Moraes.