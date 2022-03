Expodireto Cotrijal Corpo de Bombeiros Militar do RS homenageia presidente da Cotrijal

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Nei César Manica recebeu a medalha e o diploma que anualmente a corporação concede a pessoas e entidades pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Foto: Cotrijal

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul homenageou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, na manhã desta -feira (10), durante a Expodireto Cotrijal. Ele recebeu a medalha e o diploma que anualmente a corporação concede a pessoas e entidades pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

“Buscamos prestar o melhor serviço à sociedade e sempre tivemos grande apoio da Cotrijal e da feira. A Expodireto Cotrijal é referência em segurança. Sempre houve, desde o início, grande preocupação com essa questão, pelo bem-estar de todos que circulam dentro da feira”, justificou o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do RS, coronel Otávio Polita Filho.

Ao agradecer a homenagem, Manica elogiou o trabalho da corporação e o apoio que, desde 2000, tem dado à feira. “Recebo com alegria a condecoração e dedico ela a todos que são responsáveis por fazer da Expodireto Cotrijal uma grande feira”, afirmou.

A homenagem foi proposta pelo tenente coronel Romeu Rodrigues da Cruz Neto, comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Ijuí.

A comenda

Criada pela portaria nº 008, da Comissão de Avaliação e Mérito do Corpo de Bombeiros, em 2018, a comenda tem a finalidade de homenagear e condecorar pessoas e entidades que de forma expressiva e louvável contribuíram para o engrandecimento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, junto à comunidade gaúcha e brasileira.

