Expodireto Cotrijal Cotrijal assina convênios com BRDE, Banco do Brasil e Caixa na Expodireto

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

As assinaturas de convênios ocorreram com o BRDE, na segunda-feira (7), e com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal na quinta-feira (10). Foto: Cotrijal

Ao longo desta semana, a Cotrijal realizou três importantes assinaturas de convênios junto a instituições bancárias, através do seu bom relacionamento, que permite a busca de recursos para projetos que visam beneficiar os produtores. As assinaturas de convênios ocorreram com o BRDE, na -feira (7), e com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal na -feira (10).

O Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul (BRDE) e a Cotrijal assinaram termo para aprovação de linha de crédito no valor de R$ 50 milhões. O valor permitirá uma série de investimentos que integram o planejamento da cooperativa, incluindo reformas e ampliações de instalações industriais e da capacidade de armazenagem de grãos.

No final da manhã desta -feira (10), foi assinado o convênio junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 20 milhões, voltado para financiar projetos de energia renovável para atividade agropecuária e projetos enquadráveis como sustentáveis. Também foi assinado convênio BB que visa o desenvolvimento da pecuária leiteira, com valor de R$ 50 milhões.

Já com a Caixa Econômica Federal, o valor total do convênio foi de R$ 100 milhões, montante que já está sendo utilizado em prol dos produtores atendidos pelas Cotrijal. Celso Barbosa, vice-Presidente de Negócios de Atacado na Caixa, salientou que o foco neste momento é pelo bom atendimento ao produtor. “Atender quase 20 mil cooperados é um grande desafio, seja ele do pequeno ao médio produtor, nosso objetivo é gerar desenvolvimento”, pontua.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, ressaltou a importância do bom relacionamento com as instituições financeiras, que possibilita a busca por recursos para dar andamento aos projetos da cooperativa e também beneficiar os associados.

